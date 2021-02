Vulvovaginitis en verano: la infección que aqueja a mujeres de todas las edades

La vulvovaginitis o vaginitis es un tipo de infección que ocasiona una inflamación en la vulva, genera picazón y dolor, y tiende a ser muy recurrente en temporadas de verano. Pero, ¿qué lo ocasiona? y ¿qué hacer para evitarlo? A continuación, Wapa.pe responde a estas preguntas.

¿Qué es la vulvovaginitis o vaginitis?

Según MayoClinic, la vaginitis o vulvovaginitis es una inflamación de la vagina que puede provocar flujo, picazón y dolor. Por lo general, la causa es un cambio en el equilibrio normal de las bacterias de la vagina o una infección. Es un problema común que puede afectar a mujeres y niñas de todas las edades.

Síntomas de la vulvovaginitis o vaginitis

Los signos y síntomas de la vaginitis pueden incluir:

- Cambios en el color, el olor o la cantidad de flujo vaginal

- Picazón o irritación vaginal

- Dolor durante las relaciones sexuales

- Dolor al orinar

- Sangrado leve o manchado vaginales

¿Por qué es tan recurrente la vaginitis en temporadas de verano?

Por lo general la aparición de esta infección se da por el uso de jabones y otros productos irritantes para la zona vaginal. Sin embargo, en verano esta afección se multiplica por el uso de ropa apretada, el contacto con la arena de la playa o la utilización prolongada de bañadores mojados.

La ropa ajustada y de tejido que no permite la transpiración puede originar el calentamiento y retención de humedad en la zona de la vulva y causar una dermatitis por la obstrucción de las glándulas sudoríparas. Esto puede ocasionar la aparición de síntomas como la irritación y enrojecimiento de la vulva y la apertura vaginal, picor, inflamación o flujo vaginal.

¿Cómo evitar la vaginitis o vulvovaginitis?

Sabemos que debido a la coyuntura de la pandemia, el ingreso a balnearios no están permitidos, por lo que el uso de ropa de baños o el contacto con la arena de la playa es casi imposible. Sin embargo, el uso de ropa ajustada es un tema aun presente en algunas mujeres, por ello, te realizamos algunas recomendaciones para evitar ser víctima de la vaginitis

La buena higiene personal puede ayudar a impedir que vuelvan a aparecer ciertos tipos de vaginitis y puede aliviar algunos síntomas:

- Evita las bañeras, los jacuzzi y las piscinas de hidromasajes.

- Evita los irritantes. Estos incluyen tampones, compresas, lavados vaginales y jabones perfumados. Enjuaga el jabón para que no te quede en la zona genital externa después de la ducha y sécate bien la zona para evitar que se irrite. No uses jabones potentes, como los que tienen acción desodorante o antibiótica, ni baños de burbujas.

- Límpiate de adelante hacia atrás cuando vayas al baño. De esa manera, evitas transmitir bacterias de la materia fecal a la vagina.

Otras medidas que puedes tomar para ayudar a prevenir la vaginitis incluyen:

- No uses lavados vaginales. La vagina no necesita ninguna otra limpieza que no sea el baño normal. Los lavados vaginales repetidos perturban a los organismos que se encuentran normalmente en la vagina y, de hecho, pueden aumentar el riesgo de sufrir infecciones vaginales. Los lavados vaginales no curan las infecciones vaginales.

- Usa preservativos de látex. Los preservativos de látex, tanto masculinos como femeninos, pueden ayudarte a prevenir las infecciones de transmisión sexual.

- Usa ropa interior de algodón. Además, usa pantimedias que tengan entrepierna de algodón. Si no te incomoda, quítate la ropa interior para dormir. Las levaduras (los hongos que causan la candidosis) crecen más con la humedad.

Recomendación

Wapa.pe te recuerda consultar a tu médico especialista ante cualquier dolor o molestia. Cada mujer es única, por ello un especialista podrá indicarte el tratamiento adecuado para ti.

