¿Cómo identificar si tienes una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS)?

Las Enfermedades de transmisión sexual (ETS), son causadas por microorganismos como virus (herpes, VIH, virus de hepatitis B y C), bacterias (sífilis, clamideas, gonorrea, etc), hongos (candidiasis) y parásitos (escabiosis, trichomoniasis). Estas causan procesos cuyas manifestaciones se expresan localmente (en el área corporal expuesta en el acto sexual que puede ser piel, zona pilosa ó mucosa del área genital, la boca, garganta o ano) o pueden afectar otras zonas corporales distantes (como se ve en el caso de sífilis, VIH y las hepatitis virales).

La persona también se puede infectar y contagiar, sin hacer lesión o enfermedad. La enfermedad puede expresarse meses o años luego del contagio. Algunos de los agentes de ETS se pueden transmitir de otra manera, como transmisión sanguínea o transmisión madre-niño durante el parto (VIH, virus de hepatitis, sífilis).

La demanda de atención de estas enfermedades está creciendo, y se sabe que se diagnostica y trata menos de lo que ocurre en la población. Como este es un asunto inherente a la sexualidad, depende de al menos dos personas. Es importante que las personas que se exponen o sospechen que han sido expuestos, acudan a recibir oportunamente un diagnóstico, tratamiento y consejería.

El especialista en Infectología de la Clínica Anglo Americana, Juan Echevarría, que ha trabajado en un programa de ETS nos comenta algunos aspectos que podrían ser de utilidad:

1. ¿En qué caso debería acudir a examinarme o solicitar exámenes para ETS?

Si me he expuesto teniendo actividad sexual no protegida con parejas casuales o personas que tienen relaciones sexuales con otras personas, debo asumirme expuesto y debo hacerme un despistaje. El despistaje debería hacerlo rutinariamente, si mi estilo de vida sexual implica exponerme frecuentemente. También se hacen despistajes en momentos claves para no exponer a otras personas, como es durante el embarazo, previo a una cirugía o al donar sangre.

2. ¿Qué signos y síntomas deben hacerme sospechar que puedo haber adquirido una ETS?

- Ulceras (Llagas) o protuberancias en los genitales, Inguinal, en la zona rectal o en la garganta

- Dolor o ardor al orinar, con o sin secreción proveniente de la uretra en el pene

- Flujo vaginal inusual o con olor extraño o sangrado vaginal inusual

- Dolor durante las relaciones sexuales

- Dolor e inflamación de los ganglios linfáticos, particularmente en la ingle, aunque a veces más extendidos

- Dolor en la parte inferior del abdomen

3. ¿Cómo podría protegerme para disminuir el riesgo e adquirir una ETS?

Es muy importante tener una relación estable y fidelidad de pareja; pero si esto no se da se recomienda: (1) usar condón, (2) Vacunarse oportunamente contra Virus Papiloma Humano (VPH), hepatitis A y hepatitis B. (3) Para la prevención con medicamentos pre y post exposición para VIH deben consultar con un médico.