Noelia Marzol dice todo lo que piensa acerca de la sexualidad femenina

Noelia Marzol respondió con total libertad sobre lo que piensa acerca de la sexualidad femenina y sus gustos más íntimos, a sus seguidores. Pues, se ha convertido en la protagonista de Sex Virtual, una obra teatral transmitida por plataforma digital.

Sin embargo, ante la presencia de algunos usuarios que compartieron sus críticas y ofensas contra las mujeres que deciden realizar lo que quieren con su cuerpo y aprovechar su sexualidad, Noelia respondió a través de twitter.

Sin pelos en la lengua suelta todo sobre su sexualidad

A su estilo, libre y desinhibida Noelia no dudó en responder a los detractores con un video donde sin pelos en la lengua habló sobre sus gustos más íntimos sin importar los comentarios de nadie.

“Qué pasa si te dijera que me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que te excites. Que me encanta construir y habitar mi cuerpo", fueron algunas de las tantas palabras que Noelia pronunció en su video.

También agregó que si ella desea vestirse con un escote no es porque desea excitar a nadie ni tampoco porque le interesa saber lo que piensan los demás sobre lo que ella hace o cómo viste.

"Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían, sabiendo que eso jamás va a suceder, a mí me llena de poder. Porque a mí no me excita saber qué es lo que mi cuerpo genera en vos", también añadió a su mensaje.

De sumisa no tiene nada

Dejó en claro también que de sumisa no tiene nada y que no espera que nadie se atreva a subestimarla porque advierte que no se quedará callada ni agachará la cabeza.

Finalmente, terminó así: "Así que si vos pensás que una puta es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, autosuficiente, desfachatada, e indomable, estás en frente de la mujer más puta que te vas a cruzar en tu vida".