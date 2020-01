Qué preguntar si bebes y juegas “Yo nunca” [VÍDEO]

Wapa.pe siempre tratará de ayudarte en cualquier situación, por lo que en esta oportunidad te traemos una lista de preguntas para realizar cuando estés jugando “Yo nunca” con tu grupo de amigas y te quedes sin ideas. Vuélvete una experta en el clásico y etílico juego donde la sinceridad se premia con un buen “shot” de trago.

No dudamos de tu bagaje cultural en esta clase de actividades, ni mucho menos te subestimamos, sin embargo, nunca está de más repasar las reglas del legendario “Yo nunca”.

Estas son fáciles y sencillas: cuando ya estés reunida con tus amigas, mínimo 4 jugadoras, tienen que servirse la misma cantidad de trago, un shot de preferencia. Una vez los vasos repartidos, pídele a la primera jugadora que anuncie algo que haya hecho. Sí alguien de las participantes ha realizado la mencionada actividad, tendrá que beber. Consumado el acto, pasa el turno a la siguiente jugadora y así sucesivamente.

Qué preguntar si bebes y juegas “Yo nunca”

Yo nunca he tenido relaciones sexuales con alguien de la misma mesa.

Yo nunca he deseado sexualmente a mi primo.

Yo nunca he besado a una persona de mí mismo sexo.

Yo nunca he tenido relaciones sexuales en la cama de mi mamá.

Yo nunca he tenido sexo en un lugar público.

Yo nunca he besado al mejor amigo de mi enamorado.

Yo nunca he pedido las claves de redes sociales a ni novio.

Yo nunca he besado a más de dos chicos en un mismo día.

Yo nunca me he sentido sexualmente atraída por un personaje de dibujos animados

Yo nunca me he sentido sexualmente atraído por el padre de una amiga.

Yo nunca he publicado una tontería en redes sociales con la intención de que me respondiera mi crush.

Yo nunca he escrito borracha mi ex.

Yo nunca he pasado más de tres días sin ducharme.

Yo nunca he sacado ropa del cesto de la ropa sucia para volvérmela a ponérmela.

Yo nunca me he puesto a stalkear a la nueva pareja de mi ex en redes sociales.

Yo nunca he mandado una captura de pantalla a la persona que estaba intentando criticar sin querer.

Yo nunca he probado la comida para animales.

Yo nunca he llegado con resaca al trabajo.

Yo nunca he respondido "gracias" cuando me han dicho "te quiero".

Yo nunca he participado en un trío.

Yo nunca he fingido un orgasmo.

