Seis consejos para tener una vagina limpia y deliciosa

Es momento de hablar del olor y sabor de nuestra vagina, Wapa. Sabemos que hay de todas las formas y colores, la mía no es igual a la tuya o a la de tu amiga. Sin embargo, los cuidados higiénicos siempre serán los mismos.

El sabor y olor es una combinación de factores primordial en la vida, y el sexo no es una excepción. Tu olor corporal, lo que comes, el jabón que uses influirán en demasía en tus flujos vaginales.

¿Cómo hacer que mi vagina huela y sepa delicioso? Hoy te daremos una guía sencilla para que tu “florcita” este muy bien cuidada.

Lávala

El primer paso, por más obvio que sea, es lavarla. Es la única forma que existe para que tu vagina huela bien. Limpia tu zona sur por lo menos dos veces al día. Usa un jabón neutro y sin olor o un jabón íntimo con un pH neutro.

Sécala

Las bacterias crecen en cualquier lugar mojado así que procura tener la vagina seca y usar ropa interior de algodón en vez de telas sintéticas. La ropa interior de algodón también puede ser sexy y si no te convence, ponte la otra ropa interior solo cuando sabes que tu galán la va a ver.

No le pongas perfume

Aunque muchas mujeres piensan que la única manera 100% segura de que su zona V huela bien es echándole perfume, debes evitar usarlo en esa área. El alcohol y cualquier fragancia sintética puede empeorar el olor vaginal y cambiar el pH. Puede oler bien pero solo será temporal y sabrá horrible, además estarás más propensa a una infección.

Depílala

Sudar puede causar olores inesperados y el pelo púbico guarda olores. Al depilarte, la probabilidad de oler a sudor es mínima. No tienes que quitarte todo el vello, puedes solo recortarlo para que se vea más estético.

Come bien

Dime que comes y te diré a que huele tu vagina. Es verdad que lo que comes afecta cómo hueles y sabes ahí abajo. Intenta implementar yogurt, almendras y miel a tu dieta. También come muchas frutas dulces como piñas, uvas, arándanos, sandía y bebe mucha agua.

Cualquier alimento que te da gases apestosos, hace que tengas mal aliento o que tu pipi huela mal tiene ser evitada. La cerveza, el café y otras bebidas alcohólicas hacen que tu vagina sepa más agria, mientras que los espárragos, el ajo y la cebolla hará que huela mal.

Ve al doctor (IMPORTANTE)

Una de las infecciones más comunes en nuestra zona sur es causada por levadura. Es importante ir a tus chequeos regulares para evitar tener esta u otras infecciones.