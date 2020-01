Cuatro beneficios de ver películas pornografías

El porno es eso que muchas han visto pero pocas aceptan, pues se mantiene la creencia que es grotesco, destruye el amor entre las parejas, e inclusive que es el principal culpable de divorcios.

Sin embargo, el panorama puede cambiar gracias a las nuevas generaciones, de acuerdo a varios estudios, se descubrió que las mujeres de 18 a 34 años son las usuarias que consumen con mayor frecuencia el contenido realizado por la industria pornográfica, a comparación de las que cuentan con más de 35 años.

Disfrutar de una película XXX ya no tiene que ser más un secreto, cada vez son más las chicas que recurren a este tipo de films para conocer su sexualidad. Ellas entienden que se puede disfrutar una buena porno y sacarle provecho. ¿Conoces sus beneficios?

Es saludable

El porno tiene un vínculo directo con la salud mental de las personas, según una escuela danesa especializada en estas películas. Se ha revelado que son varias las personas que han dejado su moral de lado gracias a que la pornografía les ha brindado satisfacción sexual.

Sustituye la realidad

Los flims XXX se pueden convertir en tu gran aliado si tu pareja no está a tu lado, pues se alza como un sustituto perfecto de la realidad. Es decir, no necesitarás que tu chico esté presente para llegar al éxtasis. Además, te ayudará a “vivir” fantasías que no podrás recrear en la vida real. Tu secreto quedará guardado entre nos.

Es bueno para tu relación

Si bien es cierto que todo lo que se ve en la pornografía no es pan de cada día, te puede servir como un gran instructivo. Toma nota y aplica las poses que veas con tu pareja, él te lo agradecerá. Solo ten cuidado sobre que maniobra realizas.

Te alivia de la vida

La vida es estresante, eso lo sabemos. Desde la madrugada en la que debes levantarte, hasta el tráfico que tienes que soportar hacia el regreso a casa. Por ello, tras ver porno y masturbarte, las probabilidades de que termines relajada o con ganas de calmarte son altas, así que no dudes en aprovechar.