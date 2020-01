Alessandra Rampolla: ¿Qué hago si mi novio tiene el pene muy grande? [VIDEO]

A través de su canal de YouTube, la sexóloga Alessandra Rampolla respondió la interrogante de una seguidora que se siente un poco incómoda durante las relaciones sexuales porque su pareja tiene un pene muy grande.

La especialista brindó una serie de recomendaciones de acuerdo al tipo de pene que presente el varón: muy largo o muy grueso.

“Si se trata de un pene largo, vas a tener que evitar que te penetren tan profundo para que no choque con la entrada de tu cérvix y no te cause ese dolor. Eso lo puedes evitar tomando las riendas de la relación sexual, tú colocándote encima de él y descendiendo solamente hasta el lugar que para ti sea cómodo”.

“Si se trata de un pene grueso, se recomienda siempre que haya amplia lubricación por más que una lubrique naturalmente. Casi siempre sirve utilizar un lubricante artificial para facilitar la entrada y que no haya molestias con el pene. Y también que tengas las piernas bien abiertas para que quede más distendido el canal vaginal y pueda ser más fácil la penetración”, agregó la sexóloga.

Asimismo, Alessandra Rampolla sugirió a las mujeres que deben hacerle saber a su pareja que están experimentando dolor durante las relaciones sexual producto del inmenso tamaño de su miembro viril.

“Es bien importante que le dejes saber a tu pareja que su pene es muy grande y que, por lo tanto, tiene que manejarlo un poquito porque te está causando dolor, y el dolor nunca es bueno en el sexo”.