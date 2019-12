5 cosas que no sabías de la vulva

A pesar de ser el órgano genital más visible de nuestro cuerpo, la vulva suele ser confundida con la vagina y, por ende, no goza de la popularidad de ésta.

La confusión entre vulva y vagina y el silencio que existe en torno a la primera hace necesario que busquemos más información sobre ella. Por eso voy a compartir contigo 5 cosas que estoy segura que no sabías sobre la vulva.

1. La vulva no es lo mismo que la vagina

Desde niñas es común que sólo escuchemos la palabra vagina cuando se hace referencia a nuestros órganos sexuales, pero lo cierto es que la mayoría de veces cuando decimos vagina en realidad estamos hablando de la vulva.

La manera más sencilla de entender la diferencia entre vulva y vagina es que la primera forma parte de la anatomía sexual femenina externa y la segunda forma parte de la anatomía sexual femenina interna.

La vulva es lo que puedes observar con tan sólo abrir tus piernas y colocar un espejo frente a ella. A diferencia de la vulva, la vagina es un órgano complicado de observar a simple vista, para verla es necesario contar con un espéculo, instrumento médico que se emplea en las consultas ginecológicas y que, al dilatar la abertura vaginal, permite mirar hacia dentro.

2. La vulva no necesita lavarse

Para la limpieza de los genitales femeninos existe una amplia diversidad de productos de higiene íntima en forma de gel, jabones líquidos o incluso duchas que prometen mantener una buena higiene de esa área de nuestro cuerpo.

Convencidas de que la vulva huele mal por naturaleza, las mujeres suelen exagerar al limpiarlas o usar todo tipo de artículos de limpieza sin tener en cuenta que la piel de nuestra vulva es extremadamente sensible. Pero lo cierto es que estos productos no sólo no son necesarios sino que son perjudiciales para la salud sexual de las mujeres.

En el caso de la vulva, que tiene un pH (acidez natural) que varía según cada fase del ciclo menstrual (menstrual, preovulatoria, ovulatoria y premenstrual), el uso del gel puede provocar irritación, alergias e infección por hongos o bacterias.

3. La vulva tiene diferentes formas

Contrario a lo que se cree, la vulva no tiene una única forma como nos muestran las películas pornográficas: sin pelos, rosadas y con labios cortos. Cada vulva es diferente y única como lo es cada mujer. Los colores varían, pueden ser rosadas, marrones o negras. También varían la longitud de sus labios, incluso una mujer puede tener un labio vaginal más grande que el otro y, por supuesto, no todas optamos por depilarnos parcial o totalmente la vulva.

4. Los vellos de la vulva son necesarios

Los vellos púbicos se extienden desde el Monte de Venus o pubis hasta los labios mayores y cumplen una función muy importante: protegen a la vulva ya que impiden la entrada de agentes patógenos. Los vellos forman una especie de barrera que dificulta el paso de bacterias que pueden causar infecciones genitales o urinarias. Esto derrumba por completo la falsa creencia de que depilarse el vello púbico mantiene la higiene de la vulva.

Otra función no menos importante es la de amortiguar la fricción durante el coito evitando irritaciones en tu piel. Como ves, tienes buenos motivos para no depilarte el vello púbico.

5. La vulva tiene varias partes

La vulva es un conjunto de órganos sexuales, al observarla encontrarás en este orden: el monte de Venus (ese montículo carnoso cubierto de vello púbico desde la pubertad), los labios vaginales mayores y menores (pliegues de piel alrededor de la abertura vaginal), el clítoris (su parte externa está compuesta por el glande y el capuchón que cubre a éste), el orificio uretral (por donde se orina) y la abertura vaginal (la puerta de entrada a la vagina).