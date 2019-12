Descubre 5 mitos sobre la regla

Uno de los motivos por los cuales la regla sigue siendo un tabú es que, además del silencio que existe en torno a ella, también se han creado mitos que lo prohiben. Desde que comenzamos a menstruar en casa se nos enseña todo lo que no debemos hacer durante los días en que expulsamos el sangrado menstrual.

Pero ha llegado el momento de romper con esos mitos y comenzar a vivir nuestra menstruación como lo que es: un proceso natural de nuestro cuerpo que experimentaremos durante más de 30 años de nuestra vida.

Aunque existen muchos más, a continuación mencionaré tan sólo 5 mitos para que te vayas liberando de ellos de una vez por todas.

1. No cargues bebés

Este es uno de los mitos más comunes, pero también uno de los más absurdos: se cree que si estás con la regla no puedes cargar a un bebé porque le provocaras cólicos. Aunque tú estuvieras teniendo cólicos (menstruales) no hay manera de que se los transmitas al bebé como si se tratara de un contagio.

2. No prepares mayonesa

Esta creencia está relacionada con el hecho de que durante la menstruación no debes preparar algunos alimentos porque se pueden cortar. Uno de los ejemplos más comunes es el de la mayonesa, pero no te preocupes, no tienes que evitar prepararla durante tu regla, ya que tu menstruación no afecta tus dotes culinarias.

3. No te bañes

Se supone que si te bañas durante los días de tu regla la sangre menstrual se va a coagular dentro de tu cuerpo. Sin embargo, lo más recomendable a lo largo de tu menstruación es que mantengas una higiene diaria normal.

Lo que sí es cierto es que suele ocurrir que el sangrado disminuya mientras te estás bañando y esto se debe a que, debido al cambio de temperatura producto del agua sobre tu cuerpo, los vasos sanguíneos se contraen y eso hace que por unos minutos la sangre menstrual no sea expulsada.

4. No comas cítricos

También se cree que si estás menstruando no debes comer alimentos ácidos —ni tampoco salados— porque sino interrumpirás tu regla y se cortará el sangrado menstrual. Esto es falso, ya que lo que comas no va a alterar la duración de tu periodo menstrual ni tampoco la cantidad de flujo que expulses.

5. No hagas ejercicio

Probablemente sea el mito más popular de todos: no se debe hacer ejercicio físico durante la regla. Pero en realidad es todo lo contrario: la actividad física produce la liberación de endorfinas, que cumplen las funciones de un analgésico natural que disminuye el dolor.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que tu cuerpo realiza un gran esfuerzo para expulsar los restos de endometrio a través de la sangre menstrual, por eso es recomendable que pongas tu cuerpo en movimiento a través de rutinas breves y no extenuantes como caminatas o sesiones de yoga. No seas exigente contigo misma cuando estás con la regla y regálate momentos de descanso y relax durante estos días.