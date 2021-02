Médico recibió tercera vacuna de Sinopharm como "personal de primera línea"

Manuel Cedano, quien trabaja en el IREN Norte de Trujillo y que ya había sido inoculado con dos dosis "irregulares", volvió a ser inmunizado contra el nuevo coronavirus por un error en el padrón del Minsa, explicó el gerente regional de Salud de la Libertad, Fernando Padilla. Cedano indicó que esta tercera dosis "reforzará su sistema inmunológico".

El doctor Cedano, quien figura en la lista de 487 personas que recibieron las vacunas del laboratorio chino Sinopharm, reveló a RPP haber recibido una tercera inoculación el último viernes, esta vez, correspondiente al lote dirigido al personal de salud de la mencionada región.

Desde el inicio de pandemia, Cedano, de 67 años, labora de forma remota en el Área de Servicio de Senos y Tumores Mixto del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte de Trujillo. Pese a esta condición laboral, fue vacunado como "personal de primera línea" y adujo que esta tercera vacuna es una especie de "refuerzo".

"Están heridos porque me han vuelto a vacunar el viernes, he recibido una tercera dosis como refuerzo y eso a mí me conviene, no me va a hacer daño. Va a reforzar mi sistema inmunológico, porque me han puesto en lista. Entonces, he recibido la dosis, es decir, como un refuerzo. No sabemos qué tiempo (protege), porque la vacuna no está probada científicamente y vamos a pensar que, si esto hubiera sido dañino, se hubiera muerto el doctor Cedano y nadie hablaría", manifestó el galeno.

Al respecto, el gerente regional de Salud, Fernando Padilla, aseguró que su designación fue un error en el padrón del Ministerio de Salud (Minsa) y que, al detectarlo, ya se había vacunado a varios trabajadores. Señaló que, luego de las incongruencias reportadas en todas las regiones, el Minsa autorizó a las Diresas modificar las listas.

En esa misma línea, Padilla no descartó que Cedano pueda recibir una cuarta dosis, por un aspecto técnico.

"Hay que recordar que, si él ha tenido esa falta, ha sido en setiembre, octubre (..) Son temas netamente técnicos, independientemente de lo que haya hecho, ahí no miramos el nombre. Entendemos todo el fondo, pero lamentablemente llega un momento que tienes que ver lo técnico, lo que corresponde hacer y eso tendrá que decidirse con los informes y lo que Lima nos indique", sostuvo.

Vacunación "irregular"

Respecto a su vacunación irregular, Manuel Cedano, quien actualmente es pareja de la congresista Tania Rodas, le dijo a RPP Noticias que se ofreció como "voluntario" para los ensayos clínicos que realizó la Universidad Cayetano Heredia, porque "quería trabajar de forma presencial en su centro”.

Sin embargo, aseveró que no le dieron una cartilla de control de la vacuna, como suelen entregarle a los inscritos, y negó conocer que esas dosis pertenecían a un lote adicional.

"Solo porque estoy en la lista ya piensan que soy un beneficiado de Vizcarra, por el amor de Dios, no me entreveren con la basura, perdóname la expresión. Lo que he hecho es ponerme porque soy de alto riesgo y por seguir sirviendo", expresó.

¿Su hija fue vacunada con dosis de Sinopharm?

Por último, el médico confirmó que llevó a su hija Claudia Cedano Burga, de 32 años, para que sea inmunizada, porque ella laboraba en un hospital COVID-19. "Mi hija fue vacunada por mí", admitió.

Aseguró, además, que no informó de estos hechos a su pareja sentimental, la congresista Tania Rodas, al considerarla una decisión "personal".

Jefa de Epidemiología sobre su hija y expareja vacunados

Al ser cuestionada sobre la vacunación de su expareja e hija, la jefa de Epidemiología de La Libertad, Ana Burga, contestó que el problema fue el silencio, aunque no brindó detalles de sus familiares.

"Toda esa gente que está en Lima está demasiada expuesta. Esa ministra, esa gente, si van a trabajar en el Minsa hay más de 15 defunciones. Yo si tuviera miedo también me hubiera vacunado, obvio, si yo soy vulnerable. Estaban demasiados expuestos. Aquí la falla ha sido el silencio, el ocultarlo", precisó la especialista.

Además, señaló que ella esperara su turno, "como debe ser", para inmunizarse contra la COVID-19. "Yo llevo un año cuidándome con miedo, sí, todos los días, pero tengo que seguir adelante", acotó.