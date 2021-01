Odontólogo revela la importancia de mantener una buena salud bucal

El Dr. Jesús Ochoa Zavaleta, cirujano dentista de las Clínicas Multident, explica a Wapa.pe que algunos pacientes podrían presentar enfermedades intestinales debido a una mala salud bucal.

"La boca es la puerta de ingreso de todo, principalmente de los alimentos. (...) Las personas que no tienen molares presentan una mala función masticatoria y esto va a llevar que el estómago trabaje más y esto trae como consecuencia problemas gastrointestinales por la mala función masticatoria", reveló el doctor Jesús Ochoa.

Asimismo, el especialista en Salud bucal aseveró que para mantener una boca sana se debe tener una dentadura funcionalmente completa para evitar males en el organismo.

¿Cómo tener una boca sana en verano?

Respeto a cómo tener una boca saludable, el galeno señaló que los dientes están hecho para estar sanos todo el tiempo.

"Los dientes están hecho para durar toda la vida y la mejor manera de tenerlos saludables es la prevención con la correcta higienización, con el uso de un buen cepillo dental, un buen enjuague bucal, hilo dental y una cosa muy importante: la limpieza de la lengua", añadió.

¿Cómo reducir la carga viral en la boca?

Por otro lado, el especialista enfatizó que una buena salud bucal va a ayudar a disminuir la carga viral tras el incremento de contagios por COVID-19. Además, Ochoa aseguró que despertar con la lengua blanca es normal, pues son bacterias muertas que van a hacer barridas en la limpieza bucal.

"Nosotros hemos estado insistiendo los últimos meses en no descuidar bajo ninguna circunstancia la higiene bucal porque eso disminuye la carga viral, eso significa ser menos susceptible para el virus", remarcó.

Finalmente, Ochoa Zavaleta recomendó a la ciudadanía a no dejar los cepillos dentales a la intemperie dentro del baño, ya que expertos como Ciro Maguiña anunció que las familias se han convertido en los nuevos focos de contagios más peligrosos.

"Antes de la pandemia, antes de la COVID-19, los cepillos no deben estar mezclándose, deben colocarse con protectores de cepillo que vienen con ellos y sino, hay protectores que valen un sol, no cuestan nada, o sino ponerlos en vasitos diferentes porque cada cepillo tiene bacterias de cada persona y no mueren al instante. No debe haber amistad entre los cepillos", puntualizó.