¿Qué es el hipotiroidismo? La afección que sufre Karla Tarazona

La conductora radial Karla Tarazona reveló en su cuenta de Instagram que padece de hipotiroidismo, por lo que mantiene una alimentación saludable. Su médica le recomendó evitar las harinas para mejorar su estado de salud.

"Actitud de lunes. Les cuento, yo tengo hipotiroidismo y mi doctora me recomendó entrenar en ayunas. Luego un desayuno saludable. Nada de harina, a veces da flojera jajaja, pero ahí vamos. También, retengo líquidos, pero no saben lo bien que me siento luego de entrenar", indicó Karla Tarazona en Instagram.

¿Qué es el hipotiroidismo?

En ese sentido, especialistas de Mayo Clinic indican que el hipotiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales.

El hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Con el tiempo, el padecimiento no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca.

Asimismo, expertos indican que existen pruebas precisas de la función tiroidea para diagnosticar el hipotiroidismo. El tratamiento con hormona tiroidea sintética es generalmente simple, seguro y efectivo una vez que tú y tu médico de cabecera encuentren la dosis adecuada para ti.

¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo?

Los signos y síntomas del hipotiroidismo varían según la gravedad de la deficiencia hormonal. Los problemas tienden a desarrollarse lentamente, a menudo durante varios años.

Al principio, los síntomas del hipotiroidismo son apenas perceptibles, como el cansancio o el aumento de peso. O simplemente puedes atribuírselos al envejecimiento. A medida que el metabolismo continúa ralentizándose, es posible que los problemas sean más evidentes. Más síntomas de este trastorno:

• Fatiga

• Aumento de la sensibilidad al frío

• Estreñimiento

• Piel seca

• Aumento de peso

• Hinchazón de la cara

• Ronquera

• Debilidad muscular

• Nivel de colesterol en sangre elevado

• Dolores, sensibilidad y rigidez musculares

• Dolor, rigidez o inflamación de las articulaciones

• Períodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal

• Afinamiento del cabello

• Ritmo cardíaco lento

• Depresión

• Memoria deficiente

• Glándula tiroides agrandada (bocio)

Wapa, consulta a tu médico si te sientes cansado sin ningún motivo o si tienes otros signos y síntomas de hipotiroidismo, como piel seca, hinchazón y palidez en la cara.