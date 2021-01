Médico furioso deja mensaje contra las personas que no se cuidan de la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha provocado al menos 1.926.570 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019.

En plena carrera por la adquisición de la tan ansiada vacuna contra el nuevo coronavirus, miles de personas hacen caso omiso a las medidas básicas de bioseguridad, como distanciamiento social o uso de mascarillas.

Cansado de esta realidad, un médico renunció a su guardia en un hospital ante el aumento de pacientes con COVID-19. Las razones y descargos lo plasmó en un video que es viral en YouTube y otras redes sociales.

"Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José", se le oye decir al médico en la introducción de su catarsis.

Se trata del doctor Marcelo Lemus, quien tiene 40 años como médico y brinda sus servicios profesionales en el hospital de la localidad de San José (Argentina).

"Yo acabo de renunciar a la guardia. Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor", manifestó.

Pese a las restricciones de los gobiernos para evitar que continúe la proliferación del nuevo coronavirus, el doctor asegura: "La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio".

"Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento, más la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar", sostiene firmemente en su descargo mediante el video viral de YoTube.