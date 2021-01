EsSalud advierte que mal uso de lentes de sol puede provocar cáncer en párpados y ceguera

Ante la llegada del verano 2021, los problemas oftalmológicos se presentan de forma rápida y silenciosa. En ese sentido, la médica oftalmóloga Karin Arellano, del hospital Edgardo Rebagliati, explica que la retina es quizá la parte más importante de nuestra visión dado que transforma la luz que recibe en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro y la convierte en imágenes que percibimos.

Asimismo, la experta Arellano recalcó que si no se le da el debido cuidado a la retina el riesgo es muy alto: la ceguera es una posibilidad inminente y el cáncer a los párpados, una secuela más compleja.

“Los lentes de sol pueden ayudarte a prevenir el cáncer de párpados. La frecuente exposición a los rayos ultravioleta puede ocasionar este cáncer en particular si no aplicas las tácticas de protección correctas. Quizás no puedas echarte bloqueador en los párpados, pero puedes usar lentes oftálmicos con protección UV”, revela la doctora Karin Arellano.

Una cosa es protegerse como corresponde y otra dejarse engañar con falsos anteojos que a la larga solo traerán complicaciones visuales indica la especialista de EsSalud, Dra Karin Arellano. La mayoría de usuarios advierte, adquieren los lentes de sol más por un enfoque estético que por un tema de salud.

¿Por qué es importante usar lentes de sol correctos?

“La exposición solar es uno de los principales factores para que se desarrollen cataratas. Por tanto, unos adecuados lentes de sol van a prevenir que los rayos UV contribuyan en la formación de cataratas de ojos. Las mismas que a futuro podrían causar ceguera”, agregó.

La doctora del Servicio de Oftalmología del Hospital Edgardo Rebagliati manifiesta la importancia de usar lentes con la debida protección sobre todo en esta temporada del año donde los rayos solares son más intensos. Es cuestión de prevenir y estar saludables.

Recomendaciones al comprar lentes de sol

Del mismo modo, Arellano recomienda adquirir anteojos de sol de establecimientos de garantía, se debe tener en cuenta además el tamaño de la montura y el grado de filtro que tuviera.

Dado el uso de la mascarilla debe ir de preferencia con algo que evite que el aire regrese a los ojos y opaque los lentes, así se evitará el conocido chalazión, orzuelos e infecciones por el micro ambiente que se crea. Finalmente, el porcentaje de filtro dependerá de la actividad que realice y/ o donde se encuentre.