Doctora que estuvo dos meses en UCI tuvo que volver a aprender a hablar

La doctora Delfina Polo Vivero, de 30 años, que desempeñaba funciones en la Policía Metropolitana de Cartagena, en Colombia, tuvo que aprender nuevamente a hablar y escribir luego de permanecer internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por más de dos meses.

Según cuenta a Radio Caracol, la trabajadora del grupo anticovid-19 presentó síntomas respiratorios el pasado 7 de junio tras brindar servicios a un centenar de pacientes que dieron positivos a los test de coronavirus. Pero lo que más llamó la atención es que no recuerda haber sido intubada y mucho menos haber sufrido 2 paros cardiorrespiratorios.

A pesar de su condición, Delfina Polo tuvo que regresar a su centro de labores para no ser despedida y, además, hizo un llamado al gobierno de Colombia para que sea beneficiada con el bono que brinda el Ministerio de Salud.

"Quiero que el presidente conozca mi situación porque sería de gran ayuda recibir el bono COVID. No me han dado ni un solo peso porque soy OPS, apenas me hospitalizaron se congela el contrato y solo con el apoyo de mi esposo pude solventarme", relata.

El coronavirus, un enemigo peligroso

De igual manera, la Dra. Polo utilizó su cuenta de Facebook para contar la pesadilla que le tocó vivir: "Me dieron de alta el 22 de agosto incapacitada por 6 meses, me tocó empezar de nuevo a aprender hablar, abrir la boca, escribir, caminar, vestirme, conducir".

El proceso de recuperación de la especialista en salud ha sido complicado, ya que presenta secuelas que le dejó el virus SARS-CoV-2 como hipertensión, diabetes y necesidad de anticoagulantes.

"Aquí en Colombia para tener algo debes ser amigo de los bancos (...) las deudas no comen de enfermedad e incapacidad, ni por estar postrada en una cama", finalizó.