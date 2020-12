Callao: Familia contagiada de COVID-19 pide ayuda para conseguir camas UCI

A pocas semanas de culminar el año, pacientes con COVID-19 realizan denuncias sobre la falta de camas UCI en varios puntos al interior del país, entre ellos, el caso de la familia Sierra, quienes piden ayuda para ser trasladados del hospital Luis Negreiros de EsSalud ubicado en el Callao a un nosocomio que tenga camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos para personas con coronavirus.

"Tengo cuatro parientes que están distribuidos en diferentes hospitales, pero el que está grave es mi tío. (...) Toda su familia se ha visto infectada, han entrado a cuidados intensivos, los doctores nos dicen que necesitan camas UCI, pero ellos no gestionan nada. Nos hemos ido a diferentes hospitales y nos han dicho que no hay camas", mencionó Jessica Sierra a ATV Noticias.

Asimismo, la joven Sierra indicó que en los siguientes establecimientos de salud les mencionaron que no tienen camas UCI libres para pacientes COVID-19: Hospital Almenara, hospital Sabogal, hospital Carrión y hospital Luis Negreiros.

"En todos los hospitales que hemos ido, incluso a las clínicas, no nos han querido aceptar, dicen que no hay camas UCI. (...) No entendemos, en el sistema del ministerio dicen que hay camas. (...) No hay ninguna cama en ningún hospital de Lima", agregó.

Del mismo modo, Sierra dijo que en el hospital especializado le informaron que sólo están ingresando referidos. "¿A qué referidos se refieren, qué quieren, necesitamos un contacto dentro para que mi tío no se muera? Sus hijos están desesperados", añadió muy indignada.

Se trata de una persona de 68 años, quien se encuentra grave y requiere una cama UCI. Finalmente, Jessica Sierra solicita a las autoridades de EsSalud que les brinden camas UCI.

"Ahorita en todo Lima, no hay ni una cama, la gente se está muriendo, recién se está iniciando (la segunda ola), se supone que va a comenzar el rebrote (de coronavirus), qué va a suceder, ¿la gente se va a morir en sus casas?", puntualizó.

Video sobre familia que necesita camas UCI