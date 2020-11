Padre cargó 5 kilómetros a su hija con cáncer en sus brazos tras peculiar mandato

En Argentina, la historia de un hombre y su pequeña hija con cáncer generó gran indignación en miles de personas en redes sociales, ya que no les permitieron ingresar con auto a una provincia para volver a casa, donde la menor Abigail Jiménez recibió su tratamiento desde muy temprano el pasado 16 de noviembre.

En ese preciso momento, Diego Jiménez tuvo que llevar a su hija en brazos y caminar 5 kilómetros para regresar a su hogar. Esto ocurrió entre la provincia de Tucumán y Santiago de Estero.

La menor de 12 años es una paciente oncológica desde los 7, los detuvieron dos horas en la frontera bajo las altas temperaturas y expuestos a las moscas del lugar.

El padre de Abigail no soportó más esta penosa situación y le dijo al efectivo, que estaba a cargo. "Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando". El sujeto le dice que se calme, pero el padre de familia respondió: "Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando".

Según el portal Infobae, los padres de la niña Abigail comentan que tiene un tumor en la pierna izquierda, ella ha luchado para vencer la mortal enfermedad con quimioterapias y tratamiento paliativo.

Respecto al terrible momento que atravesaron, Diego señaló que no se apiadaron del dolor que estaba sufriendo su hija. En medio del camino a casa, un familiar les dio el alcance, ya que recién había llegado el permiso del Comité de Emergencia (COE).

El hecho se volvió tendencia en Twitter y otras redes sociales, decenas de personas se pronunciaron sobre el cruel acto como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer se refiere a cualquiera de una gran cantidad de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de células anormales que se dividen de manera incontrolable y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. El cáncer a menudo tiene la capacidad de extenderse a todo el cuerpo.

Finalmente, especialistas de Mayo Clinic asegura que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Sin embargo, las tasas de supervivencia están mejorando para muchos tipos de cáncer, gracias a las mejoras en la detección y el tratamiento del cáncer.