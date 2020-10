Pilar Mazzetti asegura que niños no serán vacunados contra la COVID-19

En el marco del homenaje por los 137 años de la medicina peruana, en honor al científico peruano Daniel Alcides Carrión, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, reveló que los niños no serán vacunados contra el nuevo coronavirus.

La titular de dicha cartera argumentó que no existen ensayos clínicos en el mundo que hayan incluido a este grupo de personas, por lo que no se ha comprobado la efectividad o efectos secundarios graves en los menores.

"No se vacuna a los niños porque no hay todavía vacuna para ellos. No ha habido ningún ensayo que se haya hecho para niños. Entonces no los vamos a poder vacunar", manifestó Pilar Mazzetti.

En otro momento, la titular de Salud reveló los grupos que no serán inoculados con el antídoto que prevenga la infección por coronavirus, cuando esta llegue al país.

"Tampoco se vacuna a aquellas personas que tengan enfermedades activas que puedan debilitar sus defensas y tampoco a quienes se encuentren con infecciones en ese momento", detalló.

Se conoce que la fase III de ensayos clínicos de las potenciales vacunas contra el coronavirus continuarán más allá de que sean aprobadas de emergencia.

Es por tal razón que los voluntarios firman su consentimiento por el lapso de un año, a fin de reconocer posibles efectos adversos durante un periodo prudente.

Ningún ensayo clínico ha tomado en cuenta a niños ni personas de la tercera edad hasta el momento, sostuvo la ministra de Salud.