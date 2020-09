Flor Polo muestra su nueva figura tras dieta y estricta rutina de ejercicios

En tiempos de pandemia donde la buena alimentación y mantenerse ejercitado es indispensable, la popular Flor Polo decidió utilizar su cuenta de Instagram para mostrar su renovada figura tras seguir una estricta rutina que estuvo realizando desde algunos meses atrás.

Anteriormente, la hija de Susy Diaz se dejaba notar con algunos kilos extras y ello la ubicaba dentro de la población de riesgo en caso se hubiese infectado con el nuevo coronavirus; sin embargo, para evitar correr riesgo decidió hacer una transformación que iba a costarle mucho sudor.

"Logré bajar 18 kilos, ahora peso 59, deseo bajar dos kilos más y quedarme ahí, tampoco quiero verme flacucha o con piernas delgadas. Todo ha sido un proceso, a base de dieta, ejercicios y mucha disciplina", dijo la Florcita, quien ahora es imagen de un taller de modas.

A pesar que la gran mayoría de sus detractores aseguraron que siguió los pasos de Michelle Soifer al someterse a una reducción del estómago, la también hija del exmúsico Augusto Polo Campos aseguró que todo fue a base de dieta e intensos entrenamientos.

No es una alternativa

Flor Polo dijo en reiteradas ocasiones que no está en contra de la operación de manga gástrica, pero ella prefiere llevar una vida saludable a base de comidas saludables y bajando de peso poco a pocos sin esforzar a su cuerpo.

"Cuando di a luz a mi segundo hijo decidí hacerme unos retoques, me saqué grasa del abdomen y los brazos. Me asesoré con un nutricionista, de eso ya pasó un año y me siento de lo mejor. No estoy en contra de las operaciones, pero también se puede bajar de peso sin entrar al quirófano", manifestó.

Una fuente de motivación

El cambio sorprendió a su esposo Néstor Villanueva, quien es el más feliz por la transformación de su amada porque así evita sufrir una severa complicación en caso se infecte de COVID-19. Ambos vienen mostrando a través de Instagram las rutinas que realizan para mantenerse en forma y evitar que la pandemia los afecte.