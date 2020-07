Dr. Elmer Huerta revela después de cuántos días se puede visitar a un familiar que tuvo coronavirus

En el Perú, hay más de 357 mil casos positivos de coronavirus, de los cuales más de 245 mil personas ha superado el COVID-19. En ese sentido, miles de usuarios en redes sociales tienen dudas sobre visitar a sus familiares dados de alta.

Para el ello, el epidemiólogo peruano Elmer Huerta revela que las personas deberían visitar a sus familiares recuperados de coronavirus luego de 25 días de haber superado esta enfermedad viral para prevenir un posible contagio.

¿Después de cuántos días puedo visitar a un familiar que tuvo coronavirus?

"Primero, sacamos el calendario y vemos cuando pasó la enfermedad esta persona (con COVID-19), el día que empezó los síntomas o le hicieron la prueba y le salió positiva, sobretodo si es una prueba molecular, ese es el día uno y de allí la enfermedad dura 14 días, y hasta por 10 días después de ese día 14 como contagiosa. Después del día 25 o 26, esa persona (recuperada de coronavirus) ya NO es contagiosa", explicó el Dr. Elmer Huerta.

Asimismo, el doctor Huerta recomendó que la persona recuperada de coronavirus y los familiares que la visitan deben usar su material de protección contra la COVID-19 como la mascarilla.

"Lo cual no indica de que esa persona no tenga que usar su mascarilla, los demás (miembros de la familia ) deben usar sus mascarillas, mantener las manos limpias, pero ya desde el día 25 la persona (recuperada de COVID-19) teóricamente ya no es contagiosa", finalizó el galeno Elmer Huerta.

Elmer Huerta sobre visitas a familiares con COVID-19