¿La COVID-19 afecta las fechas de la menstruación? [VIDEO]

Mientras el coronavirus sigue infectando a millones y causando la muerte de miles en el mundo, los laboratorios hacen todo lo que está a su alcance para que los ensayos candidatos a vacuna lleguen a su etapa final.

Por el momento, las interrogantes en cuanto a las secuelas y efectos de la COVID-19 son miles, entre los cuales una de ellas llamó la atención en el segmento 'Sanamente' de América TV. "¿La COVID-19 afecta las fechas de la menstruación?", preguntó una televidente.

El Doctor Elmer Huerta, con gesto socarrón, aseguró que por el momento no se ha publicado ningún estudio respecto a ello.

"Interesante pregunta (jajaja). Todavía no se ha publicado nada, al menos yo no he visto ningún estudio que relacione: menstruación con COVID-19. Lo que si está estudiado es que los periodos de estrés pueden alterar la regla", explicó el especialista en salud pública.

En ese sentido, el médico Elmer Huerta aseguró que si existe una relación entre el periodo de menstruación con el estrés.

"La cantidad de hombres y mujeres con ansiedad, con depresión, estrés, ataques de pánico se ha disparado en todo el mundo. Hay gente que está realmente en pánico. ¿Podrá ser esto de nuestra televidente la alteración en su regla? De todas maneras que consulte con su ginecólogo?", argumentó el doctor.

Finalmente, el profesional de la salud sostuvo que podría ser producto del estrés que juegue un papel importante el ciclo menstrual de las mujer, por lo que advirtió acudir a un médico especialista.