Elmer Huerta: "Pacientes con COVID-19 presentan coágulos en pulmones y riñones"

El coronavirus puede afectar no solo el sistema respiratorio de los pacientes, sino a órganos como el hígado, los riñones, los intestinos, el corazón y el cerebro, según reciente estudio.

Una de las complicaciones más preocupantes es la inusual formación de coágulos sanguíneos en muchos pacientes con la COVID-19, incluso aquellos que estaban recibiendo anticoagulantes durante su tratamiento.

Por ello, el Dr. Elmer Huerta, especialista en salud pública, habló sobre los preocupantes efectos de esta enfermedad.

"Todo paciente que ahora ingresa a los hospitales en el mundo, tiene que recibir su tratamiento anticoagulante, porque desde marzo se sabía que esta enfermedad, durante el proceso inflamatorio, causa coágulos. En las autopsias se encuentran coágulos en los riñones, en los pulmones, y eso indica que es un hecho importante que hay que precaver", explicó el médico.

Estos coágulos pueden llegar a órganos como el pulmón, el corazón o el cerebro, y causar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares (ACV), con consecuencias mortales, de acuerdo con un informe publicado en The Lancet.

Hace unos días, los médicos de la cadena hospitalaria Monte Sinaí en Nueva York publicaron estudios que sugieren que los coágulos, especialmente en los pulmones, juegan un papel importante en los casos más graves por COVID-19.

Elmer Huerta, por su parte, asegura que aún no existe un estudio que afirme que el coronavirus afecte el cerebro.

"No indican que el cerebro tenga daño. Son 18 pacientes en un estudio que se ha hecho de cerebros y ahí no se encuentre el virus, el agente causante de la enfermedad en el tejido cerebral, podría ser porque los pulmones no enviaron suficiente sangre con oxígeno", argumentó el especialista.

Médicos en el mundo hablan de coágulos por COVID-19

Médicos en varios países informan que un considerable número de decesos por coronavirus se hallaron coágulos.

Un análisis de 183 pacientes de COVID-19 ejecutado por científicos chinos reveló que el 71% de los que murió tenía coágulos. En Países Bajos, un estudio de 184 pacientes con coronavirus ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivas (UCI) descubrió que un tercio tenía coágulos.