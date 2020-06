Pancho Cavero arremete contra Elmer Huerta por burlarse de veterinarios [VIDEO]

Pancho Cavero manifestó su incomodidad por las burlas que realizó el doctor Elmer Huerta hacia los veterinarios que participan en la elaboración de vacunas contra la COVID-19 y por menospreciar esta rama de la medicina.

“Con el debido respeto, me parece indignante la burla hacia la opinión de un médico veterinario, quien lo único que muestra es su preocupación por evitar la pérdida de vidas debido a las fallas de los Sistemas de Salud y la poca información certera que existe sobre los tratamientos (contra el coronavirus) a nivel mundial”.

“No es el momento de burlarse de una profesión sanitaria como la veterinaria. No ofende quien quiere, sino quien puede. La salud se debe manejar como una sola, debemos trabajar en equipo y aportar en donde cada profesión lo puede hacer”, aseveró Pancho Cavero en su cuenta oficial de Facebook.

Esto sucedió, luego que el galeno Elmer Huerta respondiera a una usuaria sobre el uso de la ivermectina en su programa radial de RPP Noticias.

"Me dicen que es un veterinario (carcajadas), el médico de médicos. Es un veterinario me entiende. Mire mamacita no le haga caso, es la imaginación de este señor", dijo el doctor Elmer Huerta.

Asimismo, Cavero defendió a los veterinarios que ejercen la carrera y agradeció a sus colegas que trabajan arduamente por la salud pública del Perú. Esto fue lo que escribió:

“Aquí no está en discusión si los veterinarios somos o no importantes para evitar otra pandemia o si tenemos responsabilidad en la salud pública".

"Tampoco se discute el tema de la auto-medicación, pues debemos seguir siempre las indicaciones de los especialistas. Sin embargo, las personas mueren a diario, y los profesionales que vemos de cerca algunos resultados alentadores, nos sentimos impotentes por la falta de reacción de algunos sectores en medio de una emergencia”.

“Lamento de todo corazón que una profesión que se preocupa por los animales y la salud pública en esta situación pueda ser motivo de burla; es inaceptable".

"Los veterinarios entendemos la importancia de los profesionales en la prescripción de los medicamentos. De acuerdo o no, pedimos más respeto a nuestra profesión”.

Veterinarios trabajan en primera línea

“Los médicos veterinarios seguimos trabajando en primera línea arriesgando nuestra salud. Es gracias a un veterinario que el abastecimiento en los mercados está garantizado, con la confianza de ser consumidos y sin riesgo para la salud pública”.

“Es lamentable el desconocimiento de las labores que llevan a cabo los veterinarios y la importancia de nuestra profesión en la vida cotidiana de las personas, pues no sólo actuamos como una barrera de control sanitario, sino que somos responsables de la inspección de los alimentos de origen animal para el consumo humano.

Finalmente, Pancho Cavero pidió a la población que valoren los esfuerzos que realizan como médicos veterinarios. "Ojalá valoren nuestra profesión la próxima vez que puedan ingerir con gusto un pollo o carne libre de agentes patógenos”.

