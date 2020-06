¿La inyección de vitamina C ayuda a prevenir la COVID-19? [VIDEO]

Los remedios caseros para tratar los síntomas del coronavirus son difundidos por los usuarios en redes sociales. Sin embargo, algunos de estos no son efectivos como se recomiendan en Internet.

Es por ello, que el doctor Elmer Huerta reveló en Sanamente de América Noticias que no hay estudio científico que prueba la efectividad de usar inyecciones de vitamina C en pacientes con coronavirus.

"La vitamina C viene de hace varios años. Hay gente que cree, incluso profesionales de la salud les dicen a sus clientes que las dosis altas de vitamina C los van a proteger. Hay centros donde el paciente entra y por las venas les ponen altas dosis de vitamina C y les dicen que con eso aumentarán las defensas", señaló el doctor Huerta.

Asimismo, el galeno peruano manifestó que la vitamina C inyectable tampoco es efectiva para personas con cáncer, coronavirus, entre otras enfermades.

Por otro lado, el Dr. Elmer Huerta recalca que existen muchos profesionales de la salud que se aprovechan y venden las inyecciones de vitamina C, pero no hay evidencia científica que confirme mejorías en la salud de personas con la COVID-19.

Wapa, recuerda que hay varios remedios caseros para tratamientos sintomáticos como caldo de pollo, infusiones y otros más, no obstante, ninguno de ellos eliminará el coronavirus.

Elmer Huerta sobre uso de inyección de vitamina C