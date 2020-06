Ciro Maguiña sobre la ivermectina veterinaria: “Se podría usar en situaciones extremas”

En diálogo con Diario Correo, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, se encargó de responder al doctor Manolo Fernández, gerente de laboratorios Farvet, quien manifestó que si todos los peruanos tomaran ivermectina, los casos de COVID-19 tendrían una disminución considerable.

El también integrante del comité de expertos del Ministerio de Salud dejó en claro que no comparte las declaraciones de su colega porque su fundamento no está basado en un estudio y/o experiencia clínica.

“Si en una familia alguien se enfermó de COVID-19, todo el resto debe tomar ivermectina. Si soy un periodista que estoy en contacto con gente infectada, me tomo mi dosis cada 20 o 30 días y no me va a pasar absolutamente nada”, dijo Fernández a Exitosa Noticias.

“Es un escudo, si todo el Perú tomara ivermectina hoy día, en 15 días no habría casos de COVID-19 o bajarían en un 90 % y en el mes de julio estaría todo el país normalmente trabajando”, agregó.

Usemos la ivermectina solo en emergencias

El doctor Ciro Maguiña no descartó el uso de la ivermectina veterinaria, tal como lo señaló Manolo Fernández, solo en pacientes que presenten casos de “extrema emergencia”; sin embargo, el médico indicó que lo recomendable es utilizar la presentación para humanos.

“Todos los antiparasitarios han salido de los animales. Al comienzo la ivermectina era usada en animales y luego salió la presentación para humanos. Hay que usar la presentación para personas. El tema de la presentación animal tiene el mismo compuesto, pero hay que ajustar la dosis. Yo diría que eso en casos de emergencias se ha usado en Loreto”.

Efectos secundarios de la ivermectina

Por último, el infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia reconoció que en Loreto usaron la presentación para animales donde algunas personas presentaron lesiones cutáneas como la formación de úlceras.

“En este momento lo recomendable es usar la presentación humana, salvo que haya emergencias extremas y que el paciente no tenga posibilidad de que esté vomitando, que no haya las formas humanas, uno podría usar la forma subcutánea”.