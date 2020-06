Virólogo alemán sobre la COVID-19: “Es bastante menos mortífero de lo que creíamos”

El mundo se encuentra batallando contra el nuevo coronavirus luego conocer lo “altamente peligroso” que puede ser. Bueno, eso creíamos hasta que el virólogo alemán Hendrik Streeck mostrara en su investigación que el SARS-CoV-2 “es bastante menos mortífero” de lo que se piensa.

La gran cantidad de fallecidos a nivel global obligó al experto de la salud, que dirige el Instituto de Virología de la Universidad de Bonn, a realizar un estudio de campo sobre el brote de la COVID-19 en su país natal donde su equipo realizó pruebas y entrevistas a 919 vecinos que habitan el municipio de Gangelt.

Dicho lugar se convirtió, el pasado 15 de febrero, en uno de los principales focos de contagio del país y arrojó como resultados “que la cifra de personas infectadas puede ser cinco veces mayor a la oficial” y que “la tasa de mortalidad es una décima parte de lo que se creía al comienzo”.

En una extensa entrevista con Infoabe, Hendrik Streeck compartió lo dicho por otros virólogos, de origen italiano, sobre que el nuevo coronavirus se está debilitando y que la carga viral de los pacientes está disminuyendo.

“Claro que es posible que el virus mute y se vuelva menos virulento. Sin embargo, no he visto datos ni investigaciones científicas que demuestren eso. Lo que sí estamos viendo, aunque aún no tenemos datos, es un incremento en los casos asintomáticos”, manifestó Streeck.

Inmunidad tras superar el coronavirus

Sobre la inmunidad que desarrollan las personas luego de haber vencido a la COVID-19, el profesional de salud hizo hincapié sobre los múltiples casos ocurridos en Corea del Sur donde se detectó que unos pacientes volvieron a dar positivo supuestamente cuando ya estaban curados.

“Solo entendemos al virus en la medida que lo vamos conociendo. Hemos podido estudiar la inmunidad apenas desde principios de año, así que no podemos decir nada para un período más largo. La reinfección no es tan severa como la infección inicial”, dijo.

“Aunque no sabemos cómo se va a comportar el SARS-CoV-2, podemos asumir que va a ser bastante parecido en términos de inmunidad por el tipo de virus que es. En el caso de personas que parecen haberse reinfectado en Corea del Sur puede deberse a las capacidades de testeo”, agregó el alemán.

Fecha para la vacuna contra la COVID-19

Hendrik Streeck no quiso hacer perder las esperanzas a la humanidad, pero señaló que “probablemente” la vacuna con 100% de eficacia contra la COVID-19 pueda salir en 10 o 20 años, aproximadamente.

“Es muy difícil predecir si una vacuna va a funcionar o no. Yo me he dedicado a estudiar e investigar sobre el VIH y la hepatitis C, que son virus ARN para los que no hay vacuna. En el peor escenario posible, tendremos una vacuna con una eficacia del 50%, de modo que solo una de cada dos personas estaría protegida”.

"¿Realmente queremos lanzar una vacuna así, y que la gente vacunada crea que está protegida cuando al final no lo está? ¿O queremos mejorarla y esperar más tiempo? Así que puede ser que a fin de año tengamos una vacuna, pero también puede ser que tome diez o 20 años. Nadie sabe”, sentenció Hendrik Streeck a Infobae.