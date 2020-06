Si la comida cae al piso, ¿es cierta la regla de los 5 segundos? [VIDEO]

En más de una ocasión, la famosa regla de los 5 segundos es uno de los mitos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Lo que dice es que si un alimento se cae al suelo, tenemos 5 segundos para recogerlo y continuar comiéndolo como si estuviste libre de bacterias.

Según 'la regla de los cinco segundos', muy popular en algunos países, la comida que se cae al suelo (o a cualquier superficie) está a salvo de las bacterias durante los primeros segundos. De acuerdo con ello, los alimentos se podría, consumir en ese periodo sin riesgo a contaminación. Pero, ¿es eso cierto?

Especialistas de la Universidad de Illinois hicieron un sondeo para averiguar cuántas personas conocían esta "regla". Resultó ser el 70% de las mujeres y más de la mitad de los hombres, y muchos de ellos decían que la ponían en práctica.

Después del sondeo, realizaron una investigación para determinar si realmente es cierto lo que se dice sobre los 5 segundos. Las bacterias se pueden adherir a tu comida incluso si la recoges súper-deprisa. Pero, ¿tu snack tendrá suficiente cantidad de bacterias como para ocasionarte algún mal?

¿Es verdad la regla de los 5 segundos?

Esto es lo que realmente necesitas saber sobre 'la regla de los 5 segundos'.

Un suelo que parece limpio no es sinónimo de salubridad. Los superficies que parecen sucios suelen ser peores, pero hasta los suelos que - aparentemente- se ven limpios pueden contener bacterias.

¿Por qué? Algunos gérmenes pueden sobrevivir en el suelo durante un largo tiempo, a no ser que dispongas de un potente microscopio, no podrás saber cuántos gérmenes contiene este. Por lo tanto, lo más probable es que haya bacterias viviendo en el suelo de tu casa o de espacio en el que te encuentres.

Rápido puede no ser lo suficiente. Las bacterias se pueden pegar a tu comida en cuanto esta última entre en contacto con el suelo. Esto significa que los alimentos que entran en contacto con el piso durante solo un instante se pueden contaminar de bacterias en muchas situaciones. Y a los alimentos con superficies húmedas, como un trozo de manzana, se les pagan las bacterias con mayor facilidad.

Cuando no tengas la certeza de que tus snacks o cualquier tipo de alimento esté contagiado, es mejor botarlo a la basura. Algunas bacterias no son nocivas o simplemente mueren en el estómago gracias a los jugos gástricos. Pero hay otras que te pueden dar malos ratos, como las que provocan diarrea. No puedes ver las bacterias y, aunque las pudieras observar, seguiría sin costarles nada provocarte una enfermedad. Así que, antes de aplicar la famosa "regla de los 5 segundos" piénsalo rápido.