Hospital de Huaycán abandona compresora de oxigeno pese a pacientes COVID-19

"Hay que hacer una simulación pues, hay que inventar, acá está cargando, míralo, míralo, míralo (risas)", se les escucha decir a los encargos del hospital de Huaycán, esto un día antes de que un equipo de prensa del programa de Juliana Oxenford fuera a constatar que todo se trataba de una vil mentira.

Después de recibir la denuncia, el equipo de investigación de ATV acudió hasta las instalaciones del nosocomio para exponer la inaceptable burla en medio de muchas muertes por falta de oxigeno en pacientes COVID-19 positivos.

"Porque ahorita viene la prensa y nos c@#%. Me dice, ¿señor, está funcionando? Sí, préndelo va a decir. Ella quiere venir a ver, pero no va venir, porque ya le dije que no", argumentan el jefe de la Unidad de Administración del hospital, el ingeniero electrónico y el Coordinador de Servicios Generales.

Con total descaro, los funcionarios del nosocomio buscaron una treta perfecta para intentar mentir a la ciudadanía sobre el falso funcionamiento del compresor y balón de oxigeno, cuando estos habían estado en completo abandono.

Pese a la insistencia, estos malos elementos del sector público siguieron con su mentira. Creyendo tener todo bajo control, el jefe del hospital de Huaycán queda al descubierto por su negligencia y mala administración.

Estos equipos fueron adquiridos el 26 de agosto del 2016 en perfecto funcionamiento; sin embargo, la falta de uso y el abandono en la intemperie habrían malogrado a las máquinas, que en estos momentos serían destinados a salvar a muchos pacientes que fallecen por falta de oxigeno en su lucha contra el coronavirus.