¿El eucalipto mata a varios tipos de virus, pero no al COVID-19? [VIDEO]

Durante la cuarentena por coronavirus en Perú, los usuarios tienen dudas sobre si el eucalipto ayuda a matar la COVID-19. Para ello, el Dr. Pérez Albela explicó en el programa de diario Ojo en Facebook sobre el uso del eucalipto para la salud y su relación con la enfermedad infecciosa.

"Todas las plantas aromáticas tienen propiedades antivirales. No se puede decir para este virus (coronavirus), porque este virus es desconocido, es nuevo, está mutado. Todas las plantas aromáticas son antivirales", aseguró el doctor Pérez.

Asimismo, el galeno José Luis Pérez Albela afirmó que las plantas como el romero, la salvia y el tomillo sirven como poderosos remedios caseros para tratar diversos males.

"También, se pueden ahumar estas plantas; el aceite de eucalipto, si se usa una gotita cuando hay heridas o hongos, pero no se puede abusar en tomar el eucalipto, que se puede mezclar con otras plantas. No tomar en exceso sino puede inflamar", manifestó el Dr. José Luis.

Finalmente, el experto indicó que el eucalipto no elimina el coronavirus y no se puede confirmar, puesto que no hay estudios sobre ello.

Dr. Pérez Albela sobre el uso del eucalipto

