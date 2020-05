Minsa advierte que los niños y ancianos son más propensos a contraer enfermedades respiratorias

Ante el descenso de la temperatura durante otoño, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que el riesgo de contraer enfermedades respiratorias es mayor en niños y adultos mayores. Por ello, es recomendable una buena dieta a base de frutas y verduras, líquido tibios y mayor abrigo.

La directora de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, Mónica Meza, señaló que entre la población en riesgo están las personas que padecen de enfermedades crónicas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades cardíacas, neoplasias, entre otras.

Es importante una alimentación balanceada, de preferencia los alimentos propios de las regiones como: quinua, kiwicha, pescado, cuyes, sangrecita, hígado, papa, maca, kañigua, moray, plátano, culebra, lagarto, mono, caracol, frutas como el camu camu, pitahaya, mandarina, naranjas, taperibá o mango ciruelo, entre otros.

Cuidado de bebés durante otoño

Si tiene en casa bebés menores de seis meses, deben darle solo lactancia materna exclusiva porque contiene los nutrientes que necesita y la temperatura ideal para protegerlos del frío.

Los mayores de 6 meses necesitan continuar con la leche materna y alimentación complementaria que sea en cantidad y calidad suficiente que incluya alimentos ricos en hierro (sangrecita, hígado, carnes rojas, vísceras y hojas verdes como acelga o espinaca).

Otro punto importante es el abrigo. “Deben abrigarse adecuadamente cuando hace frío y no exponerse ni a la lluvia, ni a los cambios bruscos de temperatura. No salir del ambiente caliente a la intemperie y en caso de mojarse no quedarse con la ropa húmeda”, exhortó.

Familiares con COVID-19

Si la madre tiene Covid-19, se deberá continuar con la lactancia materna usando correctamente la mascarilla para reducir la exposición al bebé y se deberá extremar la higiene y el lavado de manos.

En el caso que algún miembro de la familia presente fiebre, tos y estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, podría tener influenza. Si tiene además respiración agitada podría ser neumonía. En ese caso, acuda al establecimiento de salud más cercano. No debe automedicarse.

Vacunación contra la influenza y neumococo

María Elena Martínez, directora de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, indicó que la vacunación contra la influenza se realizará de manera paulatina en horarios diferenciados en los establecimientos de salud, centros comerciales y casa a casa (según cita programada) para poblaciones priorizadas y de mayor riesgo: niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad y gestantes.

Wapa, si deseas mayor información respecto a la vacunación con estas enfermedades durante otoño, puedes llamar al 113 opción 8.