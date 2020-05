BuenasNoticias: Madre e hijo vencen la COVID-19 al mismo tiempo en el Hospital de Chosica

Una madre de 70 años y su hijo de 43, ambos enfermeros de profesión, fueron dados de alta en el Hospital José Augusto Tello de Chosica, tras vencer la Covid-19 al mismo tiempo. Un hecho que ha conmovido al personal de salud de este nosocomio e invitó a la reflexión a toda la población peruana que pudo conocer el caso, a través de las redes sociales del Ministerio de Salud.

Esta historia empezó cuando Aldo, enfermero de profesión, ingresó al nosocomio de Chosica afectado por la tos y el malestar muscular, sin imaginar que su madre prontamente también ocuparía una cama en este hospital a causa de la misma enfermedad.

"Empecé a sentirme mal y para ese entonces, veía que mi madre tosía. Ella es una mujer fuerte y decía 'no, lo mío es una tos común'...Sin embargo, mientras estaba en el hospital, pensaba qué estará haciendo ella, estaba preocupado", relató.

Como si los pensamientos de Aldo fueran premoniciones y la madre siguiera las huellas del hijo, Vilma acudió al Hospital José Augusto Tello de Chosica, acompañada de su hija y sin poder comentarle nada a su hijo. Allí fue evaluada por una doctora, la cual decidió que se quede hospitalizada por los síntomas que presentaba.

"El hecho de ver a mi hijo, me levantó y él también se levantó, y juntos hemos hecho fuerzas. Yo sentía que mi corazón vivía en el corazón de mi hijo", manifiesta esta noble madre.

Aldo califica como 'la mejor medicina' estar junto a su madre en este hospital lo cual le ayudó a afrontar la enfermedad. "No puedo explicar con palabras, qué tanto ella me pudo haber ayudado con su sola presencia a mi lado, pero fue el mejor antibiótico, el mejor antiinflamatorio, lo mejor que me pudo haber sucedido el que esté cerca de mí".

Tras 10 días de hospitalización, ambos encontraron en el amor, la mejor medicina. Hoy ya en casa, Vilma ha pasado un Día de la Madre muy especial. En cuarentena, pero juntos.

“No tengo palabras para expresar lo feliz que me siento. Agradezco al personal de salud del Hospital José Augusto Tello porque todos han puesto su granito de arena para que yo pueda estar al lado de mi madre”, sostuvo Aldo.

Por su parte, el doctor Yofre Sotomayor Agüero, director del nosocomio, señaló que el alta de esta madre e hijo es el resultado del esfuerzo de enfermeros, técnicos y médicos que más allá de su sapiencia científica, ponen al ser humano por encima de todo. "Agradezco a este grupo humano que viene dando lo mejor por servir a la comunidad", enfatizó.