Anticuerpos de las alpacas se usarán para bloquear el COVID-19, según estudio peruano

Una investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia revela que los anticuerpos VHH de las alpacas tienen características especiales que, al igual que otros camélidos, pueden ayudar a frenar la infección de COVID-19, pero también permitirían detectar los anticuerpos generados a causa de esta enfermedad.

Los camélidos poseen un tipo distinto de anticuerpos, llamados anticuerpos de cadena pesada (HCAb), los cuales son aprovechados para generar VHHs o nanoanticuerpos útiles para la detección y tratamiento de múltiples enfermedades, a través de técnicas de biología molecular.

Las Unidades de Biotecnología Molecular (UBM) y Señalización Celular (USC), en colaboración con Bionoma (spinoff de la UPCH), han desarrollado una plataforma robusta para la generación de VHH recombinantes o nano-anticuerpos de alpaca contra antígenos de relevancia biomédica.

El equipo -liderado por el Dr. José Espinoza y la Dr. Patricia Herrera- trabaja desde el 2012 en el desarrollo de esta plataforma de nanocuerpos y, en el 2017, lograron avances para el diagnóstico y tratamiento del virus de Hepatitis B.

El año pasado también continuaron su estudio para evaluar las posibilidades de bloqueo de la bacteria Helicobacter pylori basándose en esta tecnología.

Propiedades de los anticuerpos de la alpaca

La Dr. Herrera explicó a la Agencia Andina que los anticuerpos de la alpaca son diez veces más pequeños que los convencionales, además que tienen alta sensibilidad y afinidad, muy buena escalabilidad y son termoestables.

Para la investigación trabajaron con alpacas hembras jóvenes con óptimo estado de salud. Las alpacas Ana Laura, Vasilisa, Lola y Laura fueron las elegidas. "Para cada caso, las alpacas son inmunizadas con la proteína del patógeno que queremos reconocer", sostuvo.

"Los VHH también podrían usarse para bloquear la entrada del virus a las células, tal como lo reportan los científicos belgas en el artículo que ha sido tan comentando esta semana. En ese sentido pueden servir como terapia impidiendo que el virus entre a las células", reiteró.

"Los VHH son muy específicos, se unen a esas proteínas, y así el virus ya no se une a la célula, no la invade y no se propaga. Es como si el VHH compitiera con el virus y ya no permite su ingreso".

A diferencia de los estudios previos sobre los anticuerpos de las llamas y otros camélidos, esta investigación no solo destaca el potencial de estas proteínas esenciales para combatir el virus, también para el diagnóstico de la enfermedad.

Investigación sobre nuevo coronavirus

"Se puede usar VHH de alpacas para detectar anticuerpos contra COVID-19 que tienen las personas que han “visto” al virus y que fueron generados entre una y dos semanas luego del contagio (incluso cuando no presentan síntomas) y, en segundo lugar, también podría detectar el virus en una muestra del paciente".

"Aunque se necesitaría una presencia mucho más fuerte en la persona si lo comparamos con las pruebas moleculares", manifestó.

Esas pruebas se llaman de “captura de antígeno” y todo depende de cómo se diseña la prueba. A la fecha, agregó, está en capacidad de evaluar el uso de pruebas de inmunodiagnóstico, en formato del test de ELISA o como pruebas rápidas, que seguirían siendo útiles incluso luego de la emergencia sanitaria.

"Las terapias con VHH -como con otros anticuerpos que se llaman monoclonales- sí serían específicas contra el virus", dijo. En el caso de los anticuerpos VHH podrían ser mucho menos costosos de generar que los monoclonales. Además, también pueden ser considerados para la elaboración de una vacuna.

Sin embargo, no es un proceso rápida. La Dr. Herrera refirió que generar los VHH pueden tomar cuatro meses. El siguiente paso es escoger los mejores, luego diseñar y probar su uso en otra etapa.

"Nuestro laboratorio tiene toda la plataforma necesaria para comenzar a generar estos VHH. Al momento, no lo hemos iniciado porque estamos en búsqueda de fondos para llevar a cabo el proyecto", añadió. Con los insumos y recursos, en un lapso de seis meses se podría armar una "biblioteca" de VHH para su análisis.

Mapa del coronavirus hecho por Google

Con información de Andina