Coronavirus: ¿Cuál es el mejor material para fabricar una mascarilla casera?

Los casos por coronavirus continúan elevándose diariamente, las grandes potencias todavía no logran encontrar la cura y la única alternativa que nos queda es permanecer en casa para evitar contagiarnos con el COVID-19.

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus no se transmite por el aire y que el uso de las mascarillas ya no vendría a ser necesario, pero hay algo que las personas todavía no logran entender tras el documento emitido hace algunos días por la OMS.

Esta afirmación hace referencia si mantenemos el distanciamiento social (un metro entre una persona y otra), pero existen casos en donde estamos tan apegados a alguien que le restamos importancia a las sugerencias porque creemos que nuestro semejante se encuentra en perfectas condiciones.

Quizás esa persona pueda haber contraído el coronavirus, pero todavía no lo sabe. Como dice el dicho: “Más vale prevenir que lamentar”, por eso se recomienda utilizar una buena mascarilla que evite el ingreso de los gérmenes salientes de la tos y los estornudos.

¿Cuál es el mejor material para una mascarilla?

Los especialistas se encuentran realizando diversas pruebas con la finalidad de encontrar el material que ofrezca la mayor protección frente al COVID-19. Los filtros de los hornos HEPA, las fundas de almohada, pijamas de franela y las bolsas de las aspiradoras obtuvieron buenos resultados.

Sin embargo, los pañuelos y el material de franela tuvieron las puntuaciones más bajas, pero igual capturaron un mínimo porcentaje de partículas.

Una gran mascarilla contra el coronavirus

“Se necesita algo que sea eficiente para eliminar las partículas, pero también se necesita respirar”, dijo Yang Wang, un profesor asistente de ingeniería ambiental en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri.

El docente trabajó con sus estudiantes de posgrado en una investigación para determinar cuál sería la mejor combinación de materiales en capas para construir una mascarilla que nos permita movilizarnos en el exterior sin ningún miedo a contagiarnos con el COVID-19.

Como se sabe, las mascarillas N-95 son las más eficientes y recomendadas por los médicos, quienes están más expuestos que cualquier otra persona al virus porque tratan y están en contacto directos con los infectados.

La mascarilla acolchada es muy eficiente

El doctor Scott Segal, jefe de anestesiología de Wake Forest Baptist Health, catalogó de “suertudos” a los ciudadanos que tengan la ventaja de conocer a un fabricante de acolchados porque, según las pruebas realizadas en el Instituto de Medicina Regenerativa Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte, mostraron la gran efectividad de las máscaras hechas en casa con tela de acolchado.

El estudio determinó que las colchas tienden a usar algodón de alta calidad y alto contenido de tela, al igual que las mascarillas quirúrgicas (70 o 90 por ciento de filtración).