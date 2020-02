Beneficios del sandwich de pavo: el aperitivo que Julia Butters llevó a los Oscar 2020

Julia Butters, la niña que actuó y dejó en alto su talento durante la cinta Once Upon a time in Hollywood, sorprendió a miles al mostrar qué llevaba dentro de su cartera, mientras era entrevistada en la red carpet de los Premios Oscar.

Durante la transmisión con People, la joven actriz sorprendió a miles al enseñar que dentro de su pequeño bolso llevaba sandwich de pavo. "Es un sándwich", dice ella antes de tomar un bocado. “Son los Oscar, no puede haber ningún arrepentimiento. No hay vuelta atrás."

Pero qué tan beneficiosa es la carne de pavo. A continuación te presentamos algunos de los beneficios de este animal de corral.

Beneficios de la carne de Pavo

1. Contiene pocas calorías, una ración aporta unas 161 kcal. Esto lo convierte en una carne ideal para las personas que quieren llegar a su peso ideal y ls que ya llegaron, a conservarlo.

2. Al tener muy poco contenido de grasa y colesterol, la convierten en una de las mejores carnes magras para una dieta diaria y así cuidar nuestro corazón.

3. Tiene hierro, y por ello es un plus para las personas con anemia.

4. Es fácil de digerir, así que es ideal para niños pequeños y ancianos.

5. Contribuye a mantener al sistema nervioso sano.

6. Mejora la salud de la piel porque favorece la hidratación (la carne del pavo contiene abundante agua).

7. Estimula el sistema inmunológico.

8. Ayuda a prevenir el envejecimiento celular.

(Con información de la BBC)