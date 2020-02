Nutricionista arremete contra Tilsa Lozano: "Esa chica tiene grasa, pero en el cerebro"

Tilsa Lozano sigue en el ojo de la tormenta luego que fuese evidenciada por las cámaras de Magaly Medina cómo es que se encuentra físicamente mientras que a la vez promocionaba pastillas para bajar de peso.

Sin embargo, días después, la exvengadora aseguró que aún no tomaba las pastillas, pero que desde ese momento las empezaría a consumir y a mostrar el avance con su físico. Ahora, no solo promocionaría pastillas para bajar algunas tallas, sino también pastillas para localizar la grasa en el totó y no en el abdomen, como suele pasar naturalmente.

Estas declaraciones que hizo a través de su Instagram causó gran indignación por parte de una nutricionista, quien aseguró que la exmodelo tiene grasa, pero en el cerebro porque es imposible que el cuerpo permita hacer lo que tanto proclama Tilsa Lozano en sus redes.

“Mi cuerpo es tan inteligente que toma las pastillas y las grasas en vez de eliminarse se van a ir a las pompas”, repitió la nutricionista de forma sarcástica y que fue compartido por Rodrigo González.

Para luego agregar: “lo que tiene esa chica es grasa, pero en el cerebro porque no le deja conectar neuronas para decir cosas concretas, uno estudia se mata enseñando a la gente y salen estas cosas, estoy indignada”, comentó, claramente, incómoda por la publicidad que hizo Tilsa Lozano. (Con información de El Popular).