VER "Cuando el telefono suena", cap 5 en español latino: ¿cuándo estrena en Netflix?

Con los fans emocionados por este kdrama, protagonizado por Yoo Yeon Seok y Chae Soo Bin , más de uno se pregunta por qué no estrenó el capítulo 5 de "Cuando el teléfono suena" el viernes 6 de diciembre. Aquí te doy la razón.

De acuerdo a MBC, "When the phone rings" no emitirá el 14 y el 20 de diciembre sus episodios, ya que, en la primera fecha, se lanzará un documental en honor a Han Kang, el primer coreano que ganó el Premio Nobel de Literatura. Para el día 20, se transmitirá un resumen de los episodios emitidos hasta ese momento.