Actor de Marvel clama ayuda en redes: vive en la calle y denuncia abusos de su familia

“Hola. Soy un actor famoso, tengo 17 años y no tengo hogar. Quizás me conozcan por "Loki", "The End of the f***ing world" o varias otras películas en las que interpreté papeles importantes. No he mencionado mucho sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida, pero creo que es hora de revelar la verdad”, expresó.