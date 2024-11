MIRA "Family by choice", cap 14 sub español completo ONLINE: LINK para ver kdrama

El desenlace de "Familia por Elección" está a la vuelta de la esquina, y el capítulo 14 de "Family by choice" promete ser un torbellino de emociones. Con secretos que salen a la luz y relaciones que evolucionan, los espectadores están ansiosos por descubrir cómo terminará esta historia llena de amor, intriga y giros inesperados. Ahora, veremos las consecuencias del beso entre Woon Ju Won y Kim San Ha , cuya relación secreta finalmente será revelada

El capítulo 14 "Family by choice" se estrena el 20 de noviembre de 2024 vía TVing en Corea del Sur y en Viki en Latinoamérica. En esta aplicación, el kdrama es llamado "Familia por elección".

El episodio 14 de "Family by choice" en sub español lo puedes ver en el siguiente link: Ingresa aquí .

Inspirada en la serie china "Go Ahead", "Family by choice" nos presenta a Kim San Ha, Yun Ju Won y Kang Hae Jun, quienes comparten un vínculo entre ellos a pesar de no estar relacionados biológicamente.