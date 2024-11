VER "Family by choice", capítulo 13 sub español completo: LINK para ver kdrama gratis

La etapa final de "Familia por elección" está por llegar. El estreno del capítulo 13 de "Family by choice" nos dejará ver momentos tiernos entr e Yoon Ju Won y Kim San Ha . El avance muestra momentos emotivos entre la pareja en pantalla tras revelarse sus sentimientos mutuos.

El capítulo 13 "Family by choice" se estrena el 20 de noviembre de 2024 vía TVing en Corea del Sur y en Viki en Latinoamérica. En esta aplicación, el kdrama es llamado "Familia por elección".

El episodio 13 de "Family by choice" en sub español lo puedes ver en el siguiente link: Ingresa aquí .

"Espero que los espectadores vean cómo los miembros de la familia reunidos curan sus heridas y crecen juntos. Por favor, muestren mucho amor por Family by Choice, que incluye elementos de humanidad, juventud, romance y comedia", dijo el actor Bae Hyeon Seong.

Inspirada en la serie china "Go Ahead", "Family by choice" nos presenta a Kim San Ha, Yun Ju Won y Kang Hae Jun, quienes comparten un vínculo entre ellos a pesar de no estar relacionados biológicamente.