VER "Family by choice", capítulo 12 sub español completo: LINK para ver kdrama gratis

Se han estrenado los capítulos 11 y 12 de "Familia por elección" , el kdrama de JTBC que cuenta con Hwang In Youp de protagonista. La serie coreana ha llegado a uno de sus momentos cumbres, ya que San Ha reveló sus sentimientos a Joo-Wo . Conoce cómo y dónde ver gratis los capítulos de "Family by choice".

El capítulo 12 "Family by choice" se estrena el 13 de noviembre de 2024 vía TVing en Corea del Sur y en Viki en Latinoamérica. En esta aplicación, el kdrama es llamado "Familia por elección".

El episodio 12 de "Family by choice" en sub español lo puedes ver en el siguiente link: Ingresa aquí .

En el trráiler de "Family by choice", capítulo 13 y 14, una escena ha impactado a los televidentes. En ella, San-Ha y So-Hyeon (Baek Eun-hye), la madre de Hae-Jun (Bae Hyeon-seong) conversan. Ella le confiesa a San-Ha que quiere que su hijo viva una vida normal. Esto destrozó al joven.

Inspirada en la serie china "Go Ahead", "Family by choice" nos presenta a Kim San Ha, Yun Ju Won y Kang Hae Jun, quienes comparten un vínculo entre ellos a pesar de no estar relacionados biológicamente.