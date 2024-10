¿"Terrifier 3" tiene escena post créditos? Así es el tétrico destino de Art the clown

El payaso más aterrador del cine de terror en los últimos años vuelve con "Terrifier 3" , una entrega que promete ser tan brutal como sus predecesoras, pero con un toque festivo. Esta vez, la historia sigue al despiadado Art the Clown (David Howard Thornton) mientras desata el caos durante las fiestas navideñas.

Con el estreno de "El payaso siniestro" listo en Perú y el resto de Latinoamérica, más de uno se pregunta si "Terrifier 3" tiene escena post crédito , momentos muy populares en los últimos tiempos. Lee esta nota para que no pierdas tiempo en el cine.

La respuesta es no, "Terrifier 3" no tiene una escena post créditos. Luego del cierre de la película, no hay más allá de los créditos finales. Fans podrían estar un poco decepcionados por esto, ya que la segunda cinta sí tenía.