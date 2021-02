'Malverde': Fernando Colunga es retirado de serie "por insoportable"

Hace unos días, Telemundo anunció que Fernando Colunga ya no protagonizaría la serie Malverde: el santo patrón. Esto como parte de una decisión creativa por parte de la empresa. Sin embargo, lo que no se dijo es que esta medida fue tomada porque ya no soportaban al actor de 54 años.

Esto lo dijo una fuente allegada al actor a TVNotas, quien especificó que Telemundo ya no aguantó la actitud prepotente y soberbia del actor. La persona entrevistada por dicho medio, dijo también que el actor señaló que Ariadne Díaz, quien también protagonizaría la serie, no estaba a su nivel actoral.

"Su actitud no le ayudó en nada y siempre ya no será 'Malverde'", contó el allegado. "Lo sacaron de la serie porque nadie lo aguantaba. Fernando siempre ha sido una persona sumamente difícil, es muy prepotente y tienes que agarrarlo en sus minutos de buen humor, porque si no, pobre de ti. Con el tiempo que estuvo ausente de la televisión como que ya se había tranquilizado, pero en los últimos meses ¡estaba totalmente insoportable!", acotó.

Según cuenta la fuerte, en un príncipio Fernando Colunga eistaba muy comprometido con su personaje. Sin embargo, a raíz de la pandemia, tuvieron que posponer el rodaje y esperar. "Finalmente, ya se retomarían, pero cuando iban a regresar, él no quería venir a México”, contó.

"Lograron convencerlo y aceptó a regañadientes, pero a partir de su regreso, su actitud cambió, se volvió todavía más complicado, prepotente y grosero... ¡ya era un infierno tratar con él! De pronto ya no estaba conforme con nada, le ponía ‘peros’ a todo, que no le gustaba el vestuario; la caracterización que ya estaba aprobada desde el año pasado, que ahora ya no le convencía, y se metía en todas las decisiones, incluso hasta en querer elegir el reparto”, señaló.

Fernando Colunga recibió muchas llamadas de atención antes de ser retirado de la serie

Según indica la fuente, el actor recibió muchas llamadas de atención, pues hasta su equipo de trabajo se quejó de él. Ante ello, Telemundo le pidió al productor argentino Sebastián Ortega, quien estaba a cargo de la supervisión de la serie Malverde, que hablara con Fernando y le pusiera un alto, pero todo fue peor.



“Sebastián le pidió a Fernando que mostrara mayor colaboración con el equipo, pero, como dicen, se juntaron el hambre con las ganas de comer y ya te imaginarás cómo se puso Fernando de que alguien viniera a ponerle un alto. Obviamente no le pareció nada que le leyeran la cartilla. Fernando se puso en plan de divo, le dijo que era una estrella y que él se entendía con Marcos Santana, presidente de Telemundo, y no con los subordinados”, contó la fuente.

Esta acción hizo que el productor estallara y se quejara con la empresa. "Se empezaron a hacer de palabras, tanto, que casi llegan a los golpes, pero los que estaban por ahí escucharon el pleito y los separaron para que la situación no pasara a mayores. Ante esta situación, Telemundo decidió sacarlo de la serie”, explicó.

"Obvio, porque si van a seguir trabajando con él, no lo iban a dejar mal y mucho menos iban a evidenciar que hubo una pelea entre un ejecutivo y él. Según ellos, están encantados de que sea parte de la empresa; obvio negarán todo esto, pero la realidad es que lo tienen en la mira”, detalló la fuente, quien argumentó que no pueden retirarlo de Telemundo proque tienen un contrato firmado.



“Ya están viendo qué otros proyectos hará este mismo año para que ya desquite lo que le van a pagar”, finalizó.