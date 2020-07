Actriz de Televisa contó la desgarradora muerte de su bebé durante grabación de novela

En medio de las exitosas producciones de Televisa, ocurrió un hecho inesperado que marcó la vida de la famosa actriz María Sorté tras perder a su bebé durante las grabaciones de una escena.

En una entrevista presentada en el programa de espectáculos Cuéntamelo Ya!, la intérprete de novelas como El Maleficio, El privilegio de amar, Amor Real y La Tempestad abrió su corazón y habló de uno de los pasajes más tristes de su vida, la perdida un bebé en pleno foro de grabación mientras rodaba una escena.

La artista no especificó en qué novela sucedió el doloroso hecho, pero sí confesó que fue Lucero quien la ayudó. Se sabe conoce que el único melodrama en el que trabajaron juntas fue en la telenovela Mi destino eres tú en 2000, el cual, fue protagonizada por la actriz y Jorge Salinas.

"Dentro de una escena así sangrando, Lucero va y me lleva al camerino, al baño y entonces ya mandan por mí una ambulancia. Son cosas que te han pasado y que son muy duras porque es muy duro perder a un hijo aunque esté chiquitito en tu pancita, es una vida, fue muy doloroso", indicó.

La mexicana también contó cómo fue difícil lidiar con la culpa tras prometerle a su madre, antes que partiera, cuidar a sus hermanos, pero el menor de ellos murió en un accidente tras dejar "visitar a su novia". Lamentablemente, las desgracias no terminaron ahí:

Otro suceso la marcó: "Me pongo a cantar, me va muy bien, hago un disco con 'El Buki' y ¡sas! muere el hombre con el que había pasado 22 años de mi vida y otra vez todo se me descompone. Entonces decido ya no cantar porque justamente le había dedicado el disco a él", agregó.

Pese a todo, la reconocida figura de melodramas manifestó que ha aprendido a salir con la frente en alto en medio del dolor que enfrenta desde joven.