“Si los blancos hablan, tú no puedes” Video se hace viral tras asesinato de George Floyd

El asesinato de George Floyd en Estados Unidos ha desatado la indignación del país y de todo el mundo. Actualmente se están realizando muchas manifestaciones en diferentes estados para buscar justicia por el escalofriante caso en contra del ciudadano afroamericano.

Además de las personas que están saliendo a las calles, también existen usuarios en redes sociales que expresan su indignación mediante comentarios, fotos, videos y hasta memes.

Hace algunos días, una página en Facebook compartió una pequeña parte de un capítulo de la serie ‘Grey's Anatomy’, en donde una familia de raza negra le enseña a su hijo a no hacer muchas cosas, porque podría ser asesinado, por el simple hecho de ser de raza negra.

“Sí, no te defiendas. No respondas. No hagas movimientos bruscos. Recuerda, tu único objetivo es llegar a casa bien. Si de detienen no firmes nada ni escribas nada. Espera por un padre antes de hablar. Y si tus amigos blancos están diciendo cosas o hablando en voz alta, entiende que tú no puedes.

No puedes escalar por ventanas, jugar con pistolas de juguete, lanzar piedras. Y no puedes huir de ellos, no importa cuán asustado estés. Nunca, nunca, nunca corras.

Todo lo que te estamos diciendo, lo decimos porque queremos que llegues a casa de nuevo, queremos que crezcas y seas todo lo que quieras ser ¿Me escuchas? Eres fabuloso. Eres perfecto. Y queremos que sigas así.”, fueron las palabras que utilizaron los personajes para hablarle al pequeño.

Echa un vistazo a las imágenes:

El asesinato de George Floyd ha indignado al mundo entero y nos muestra una terrible realidad de racismo que todavía ocurre en Estados Unidos. Esperamos se pueda hacer justicia, porque en este mundo TODOS tenemos los mismos derechos.