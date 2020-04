Tres adolescentes nigerianos graban un remake viral de "La casa de papel"

Tres adolescentes nigerianos de tan solo diez, trece y quince años difundieron en las redes sociales un remake "made en Nigeria" del tráiler oficial de la última temporada de "La casa de papel"; el cual se hizo viral en cuestión de horas.

Plano a plano y sin necesidad de abandonar el patio de su casa, estos jóvenes oriundos de Ikorodu (sureste de Nigeria) recrean los momentos de máxima tensión que siguen al intento de atraco del Banco de España, la urgencia de salvar a la protagonista Nairobi (Alba Flores) y las acaloradas disputas entre el resto de personajes.

"¡Qué trabajo tan increíble!, ¡Felicidades! Muchas gracias por esto, sois los mejores", les felicitó esta madrugada el actor Álvaro Morte, quien encarna en la serie al enigmático Profesor, la cabeza pensante detrás de cada robo.

"Bienvenidos a la banda", afirmaron hoy los responsables de la serie en su cuenta de Twitter.

Conocidos como Ikorodu Bois, estos jóvenes recrean desde 2017 vídeos musicales de presupuestos multimillonarios y tráilers de Hollywood mediante el uso exclusivo de objetos cotidianos como utensilios de cocina, carretillas o pelucas.

Su último trabajo de la aclamada serie de la plataforma Netflix "La casa de papel" ya cuenta con más de 93.000 "me gusta" en Instagram y un millón de reproducciones en Twitter, además de miles de comentarios que alaban su creatividad y esfuerzo.

"Siempre agradecidos a nuestro hermano mayor Tunde, el cerebro detrás de todos nuestros vídeos desde el primero hasta el último", escribieron los chicos en su cuenta de Twitter el pasado 11 de abril, en referencia a Babatunde Sanni, de 23 años y hermano de dos de ellos; además de ser quien les edita todos los vídeos.

If Money Heist was shot in ikorodu🇳🇬 😂❤️. Pls retweet until @netflix @lacasadepapel sees this🙏🏽 pic.twitter.com/CZwUcsuiVB