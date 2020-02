Revelan imagen inédita de Doctor Strange con la armadura de Iron Man

Sin duda, Avengers: Infinity War y Endgame supusieron una enorme cantidad de cambios, interacciones y evoluciones de los personajes marvelitas. Pero el equipo de los hermanos Russo exploraron aún más variantes y sorpresas de las que aparecieron en las películas.

Una de las más sonadas era la utilización de la armadura de Iron Man por parte de Doctor Strange. Y el resultado habría sido espectacular.

A la hora de elaborar la enrevesada trama de ambas películas, el estudio barajó un número casi infinito de opciones, que iban desde Máquina de Guerra actuando como Vicepresidente de Estados Unidos a ésta curiosa fusión entre dos de los personajes más carismáticos de Vengadores.

Por supuesto muchas de éstas ideas se quedaron en el tintero, pero gracias al departamento de arte ahora los fans pueden ver cómo habría sido ésta poderosa armadura gracias a un Concept Art de Benedict Cumberbatch portando la tecnología Stark, que en ésta ocasión utiliza el Ojo de Agamotto como principal fuente de poder.

Este diseño, cuya idea ya fue revelada en el libro de arte de Avengers: Endgame, es obra del artista Phil Saunders, y se corresponde al momento de Infinity War en el que Strange, Spider-Man y Iron Man se enfrentan al lacayo de Thanos Ebony Maw, y que finalmente acaba con la muerte del villano gracias a una oportuna referencia de Peter Parker a la saga Alien.

La imagen, tal y como se describe en el pie de foto, es "un fotograma clave del traje de Iron Man Mark-L puesto sobre Doctor Strange, mientras le protege de la tortura con agujas mágicas de Ebony Maw", en un momento que se conoce como "Iron Strange" y que también incluía a Tony Stark usando la capa mágica de Doctor Strange. Por desgracia, nunca lo veremos en la gran pantalla.

Benedict Cumberbatch volverá a interpretar al Hechicero Supremo en Doctor Strange and The Multiverse of Madness, cuya fecha de estreno está prevista para el 7 de mayo de 2021.

(Con información de Europapress)