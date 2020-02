¿Aparecerá Thor en ‘Guardianes de la Galaxia 3’? [VIDEO]

Tras el polémico despido, y posterior reencuentro, de James Gunn por parte de Disney, finalmente 'Guardianes de la Galaxia 3' sigue en marcha.

Eso sí, los acontecimientos ocurridos en 'Avengers: Endgame' han desestabilizado bastante el grupo de superhéroes espaciales, que ahora cuentan también con nuevos aliados; por ejemplo, Thor.

Chris Pratt, que interpreta a Star-Lord en el Universo Marvel, está promocionando la nueva película de Pixar Onward, que protagoniza junto a Tom Holland.

Y durante la premiere el actor se tomó un momento para contestar algunas preguntas marvelitas. En especial la que todos los fans se preguntan. Tras las buenas migas que hizo Thor con Rocket y Groot. ¿Se unirá el Dios del Trueno a los Guardianes?

"¿Cómo sabes que Thor no estará en Guardianes 3?", preguntó el actor a los anfitriones del evento. "Todavía no hemos empezado. Él podría estar en Guardianes 3, no lo sabemos aún. No hay ni un sí ni un no definitivo en eso, tendremos que esperar y ver".

Por supuesto, Chris Pratt no está en la potestad de desvelar un secreto Marvel de tal calibre. Pero, aunque no hay ni un sí ni un no definitivo, no parece que James Gunn tenga intención de incluir a Thor en la película.

En su momento ya explicó que no pretendía hacer un 'Asgardianos de la Galaxia', del mismo modo que explicó que los eventos de Endgame no habían afectado a sus planes iniciales para la tercera película.

El guion original, escrito hace más de un año, se centrará en cerrar los hilos argumentales de las dos primeras películas de Guardianes. Aunque un cameo siempre puede haber.

"El guion cambiará porque mis guiones siempre cambian hasta el momento que los filmo", explicó el director en Instagram cuando un fan le preguntó sobre la presencia de Thor en la próxima película. "Pero no cambiará nada según lo ocurrido en Endgame, porque ya sabía lo que había en ese guion antes de escribir el Vol. 3".

Por el momento, Marvel no ha anunciado una fecha de estreno para Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Quien sí volverá será Chris Hemsworth en su icónico papel como Dios del Trueno en Thor: Love and Thunder, que llegará a los cines el 5 de noviembre de 2021.

(Con información de Europapress)