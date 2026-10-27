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Ocio - ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

UNI brinda más de 80 CURSOS ONLINE GRATUITOS en IA, ciberseguridad y análisis de datos: Conoce cómo INSCRIBIRTE

Comienzan el 2 de noviembre, con acceso a grabaciones. Certificado opcional avalado por la UNI con costo adicional. Detalles aquí.

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    UNI lanza cursos gratuitos
    UNI brinda más de 80 CURSOS ONLINE GRATUITOS en IA, ciberseguridad y análisis de datos: Conoce cómo INSCRIBIRTE

    La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presenta su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) en su undécima edición, ofreciendo más de 80 cursos virtuales gratis. Esta propuesta busca fortalecer las capacidades tecnológicas de estudiantes y profesionales en diversas zonas del Perú.

    Dirigido a estudiantes y graduados universitarios y de institutos, además de trabajadores públicos con correos institucionales, el programa incluye clases en tiempo real con la posibilidad de acceder a grabaciones. Puedes conocer los cursos disponibles y los plazos de inscripción aquí.

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    Cursos sin costo en la UNI: Inteligencia artificial y más

    La oferta académica abarca inteligencia artificial, análisis de datos, programación, seguridad cibernética, desarrollo de software, servicios en la nube, además de gestión de proyectos, diseño asistido por computadora, BIM, automatización, aprendizaje automático, normas ISO, experiencia de usuario y comunicación digital.

    Acceder a estos cursos es totalmente gratuito. Sin embargo, quienes deseen obtener un certificado oficial de la UNI deberán pagar S/ 50 por cada curso completado.

    Inscripciones hasta el 2 de noviembre

    El proceso de inscripción estará abierto del 15 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Este último día coincide con el arranque de clases. La oferta académica completa y el procedimiento para inscribirse pueden ser consultados mediante este enlace.

    Para obtener más información, los interesados pueden dirigirse a las siguientes vías de contacto:

    • Email: pit@uni.edu.pe
    • Teléfono UNI: 4811070 (Anexos 7041 · 7047 · 7042 · 7018 · 7030 · 7043)
    • Teléfono PIT: 4811065

    Visita la página de Facebook de cursos gratuitos de la UNI para más detalles.

    SOBRE EL AUTOR:
    UNI brinda más de 80 CURSOS ONLINE GRATUITOS en IA, ciberseguridad y análisis de datos: Conoce cómo INSCRIBIRTE
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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