Pensión 65: ¿quiénes cobrarían S/700 en noviembre y qué falta para aprobar el aumento?

Pensión 65 podría subir a S/700 desde noviembre de 2026. El Gobierno propone una subvención extra de S/350 para más de 824.000 beneficiarios.

El nuevo monto de Pensión 65 llegará a fines de noviembre.

El nuevo monto de Pensión 65 llegará a fines de noviembre.

El Gobierno busca adelantar para este año el incremento de Pensión 65 a S/700. La propuesta está incluida en un proyecto de ley de crédito suplementario que contempla una subvención extraordinaria de S/350 para los usuarios del programa durante el periodo noviembre-diciembre de 2026.

La iniciativa será evaluada en el Congreso y, de aprobarse, permitiría que más de 824 mil adultos mayores reciban el nuevo monto en el último pago del año, programado para comenzar el 30 de noviembre.

Gobierno propone una subvención adicional de S/350 para Pensión 65

El proyecto presentado por el Ejecutivo plantea destinar recursos adicionales al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para reforzar el programa.

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social remite una propuesta normativa que autoriza una subvención económica adicional extraordinaria de S/350 a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65″, señala el texto del proyecto.

De acuerdo con el Informe N.° D000432-2026-MIDIS-OP, la medida demandaría S/288.522.850 y alcanzaría a 824 mil 351 usuarios de continuidad del programa.

El documento también precisa:

“Se autoriza, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, a otorgar una subvención económica adicional de S/350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa”.

¿Cómo se llegaría al pago de S/700?

Actualmente, los beneficiarios reciben S/350 por periodo bimestral. La propuesta plantea sumar otros S/350 de manera extraordinaria para el último pago del año.

Esta subvención “se entrega en forma conjunta con la subvención económica regular correspondiente al periodo de pago de noviembre-diciembre de 2026 y la subvención económica adicional autorizada en el artículo 62 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, se aclara en el proyecto.

Así, de obtener luz verde en el Congreso, el desembolso correspondiente a noviembre-diciembre alcanzaría los S/700.

¿Cuándo se pagaría el nuevo monto de Pensión 65?

El cronograma oficial establece que el sexto padrón del año, correspondiente a noviembre-diciembre, comenzará a pagarse en agencias el lunes 30 de noviembre de 2026. Para quienes reciben el beneficio mediante empresas transportadoras de valores, el inicio está previsto para el 8 de enero de 2027.

Por ello, si el crédito suplementario es aprobado y entra en vigencia a tiempo, ese sería el primer periodo en el que podría aplicarse el pago de S/700.