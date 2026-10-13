Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones

Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Se acerca el final del calor? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció el inicio del doceavo friaje en el Perú, un fenómeno climático que comenzará el jueves 15 y se extenderá hasta el sábado 17 de octubre. Durante este periodo, una masa fría impactará distintas regiones y se desplazará hacia la selva. A continuación, te detallamos todo lo relacionado con este evento.
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El doceavo friaje llegará este 15 de octubre: descubre las regiones impactadas
Según la entidad meteorológica, este fenómeno traerá consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar hasta 50 km/h, acompañados de un descenso térmico tanto diurno como nocturno. Aquí están las zonas afectadas:
- Puno: San Román (Juliaca), Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Carabaya, Sandia, Huancané.
- Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu.
- Cusco: Cusco, La Convención, Urubamba, Calca, Espinar, Canchis, Chumbivilcas y Anta.
Asimismo, se proyecta que las temperaturas nocturnas desciendan cerca de los 18 °C en la selva sur, entre 19 °C y 21 °C en la selva central, y a partir de 24 °C en otras áreas selváticas. El Senamhi continuará monitoreando el clima y proporcionando actualizaciones del friaje en tiempo real.
El Senamhi anticipa temperaturas de hasta -15 °C en 49 provincias: revisa las áreas afectadas
Por otra parte, entre el 13 y 14 de octubre, el Senamhi ha pronosticado una baja significativa de temperaturas en 49 provincias de la sierra, abarcando ocho regiones del Perú. Además, se esperan ráfagas de hasta 45 km/h, un cielo mayormente despejado y un aumento térmico durante el día. Aquí están las regiones involucradas:
- Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.
- Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
- Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
- Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
- Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.
- Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
- Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.
- Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.
Es importante recordar que las temperaturas variarán según la altitud de cada área. En las alturas de la sierra sur, situadas a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, se podrían registrar mínimas de hasta -15 °C; mientras que en la sierra central, a 3.500 metros, las temperaturas oscilarán entre 0 °C y -5 °C.