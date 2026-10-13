Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López

Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones

El Senamhi anuncia el Doceavo friaje en Perú del 15 al 17 de octubre, con descenso de temperaturas, lluvias intensas y descargas eléctricas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones
    Senamhi advierte DECIMOSEGUNDO FRIAJE desde el 15 de octubre: lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en estas regiones del Perú. | Difusión - Composición El Popular
    Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones

    ¿Se acerca el final del calor? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció el inicio del doceavo friaje en el Perú, un fenómeno climático que comenzará el jueves 15 y se extenderá hasta el sábado 17 de octubre. Durante este periodo, una masa fría impactará distintas regiones y se desplazará hacia la selva. A continuación, te detallamos todo lo relacionado con este evento.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

    El doceavo friaje llegará este 15 de octubre: descubre las regiones impactadas

    Según la entidad meteorológica, este fenómeno traerá consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar hasta 50 km/h, acompañados de un descenso térmico tanto diurno como nocturno. Aquí están las zonas afectadas:

    • Puno: San Román (Juliaca), Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Carabaya, Sandia, Huancané.
    • Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu.
    • Cusco: Cusco, La Convención, Urubamba, Calca, Espinar, Canchis, Chumbivilcas y Anta.

    Asimismo, se proyecta que las temperaturas nocturnas desciendan cerca de los 18 °C en la selva sur, entre 19 °C y 21 °C en la selva central, y a partir de 24 °C en otras áreas selváticas. El Senamhi continuará monitoreando el clima y proporcionando actualizaciones del friaje en tiempo real.

    El Senamhi anticipa temperaturas de hasta -15 °C en 49 provincias: revisa las áreas afectadas

    Por otra parte, entre el 13 y 14 de octubre, el Senamhi ha pronosticado una baja significativa de temperaturas en 49 provincias de la sierra, abarcando ocho regiones del Perú. Además, se esperan ráfagas de hasta 45 km/h, un cielo mayormente despejado y un aumento térmico durante el día. Aquí están las regiones involucradas:

    • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.
    • Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
    • Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
    • Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
    • Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.
    • Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
    • Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.
    • Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.

    Es importante recordar que las temperaturas variarán según la altitud de cada área. En las alturas de la sierra sur, situadas a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, se podrían registrar mínimas de hasta -15 °C; mientras que en la sierra central, a 3.500 metros, las temperaturas oscilarán entre 0 °C y -5 °C.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

    IGP advierte sobre el posible TERREMOTO de 8.5 en Perú: ¿dónde estaría el EPICENTRO y a qué profundidad sería?

    Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones

    Segundo pago de la CTS 2026 YA NO SE DEPOSITARÁ hasta el 15 de noviembre por este CAMBIO: ¿Quiénes podrán retirar y cuándo se hará?

    ES OFICIAL | Minedu CONFIRMA drásticos cambios en NUEVO REGLAMENTO de vestimenta en colegios a nival nacional

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Digital Market

    Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

    PRECIO

    S/ 35.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza