Senamhi lanza ADVERTENCIA por DECIMOSEGUNDO FRIAJE: lluvias intensas y vientos desde el 15 de octubre en estas regiones

El Senamhi anuncia el Doceavo friaje en Perú del 15 al 17 de octubre, con descenso de temperaturas, lluvias intensas y descargas eléctricas.

Senamhi advierte DECIMOSEGUNDO FRIAJE desde el 15 de octubre: lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en estas regiones del Perú. | Difusión - Composición El Popular

Senamhi advierte DECIMOSEGUNDO FRIAJE desde el 15 de octubre: lluvias, descargas eléctricas y vientos extremos en estas regiones del Perú. | Difusión - Composición El Popular

¿Se acerca el final del calor? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció el inicio del doceavo friaje en el Perú, un fenómeno climático que comenzará el jueves 15 y se extenderá hasta el sábado 17 de octubre. Durante este periodo, una masa fría impactará distintas regiones y se desplazará hacia la selva. A continuación, te detallamos todo lo relacionado con este evento.

El doceavo friaje llegará este 15 de octubre: descubre las regiones impactadas

Según la entidad meteorológica, este fenómeno traerá consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar hasta 50 km/h, acompañados de un descenso térmico tanto diurno como nocturno. Aquí están las zonas afectadas:

Puno: San Román (Juliaca), Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Carabaya, Sandia, Huancané.

San Román (Juliaca), Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Carabaya, Sandia, Huancané. Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu.

Tambopata, Manu y Tahuamanu. Cusco: Cusco, La Convención, Urubamba, Calca, Espinar, Canchis, Chumbivilcas y Anta.

Asimismo, se proyecta que las temperaturas nocturnas desciendan cerca de los 18 °C en la selva sur, entre 19 °C y 21 °C en la selva central, y a partir de 24 °C en otras áreas selváticas. El Senamhi continuará monitoreando el clima y proporcionando actualizaciones del friaje en tiempo real.

El Senamhi anticipa temperaturas de hasta -15 °C en 49 provincias: revisa las áreas afectadas

Por otra parte, entre el 13 y 14 de octubre, el Senamhi ha pronosticado una baja significativa de temperaturas en 49 provincias de la sierra, abarcando ocho regiones del Perú. Además, se esperan ráfagas de hasta 45 km/h, un cielo mayormente despejado y un aumento térmico durante el día. Aquí están las regiones involucradas:

Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.

Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau. Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.

Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.

Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará. Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.

Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo. Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.